В Калуге начали сносить ресторан на Театральной площади

Здание, в котором располагался «Бургер Кинг», разбирают в среду, 27 мая.

Территория огорожена сигнальными лентами, вывешены предупреждающие таблички о демонтаже.

Напомним, ранее власти города заявили, что ресторан был самостроем, поэтому его снесут.

Владельцы здания пытались добиться отмены этого решения в судах, однако те встали на сторону муниципалитета.

Что будет на этом месте, администрация города пока не говорит.