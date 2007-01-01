В Калуге начали сносить ресторан на Театральной площади
Здание, в котором располагался «Бургер Кинг», разбирают в среду, 27 мая.
Территория огорожена сигнальными лентами, вывешены предупреждающие таблички о демонтаже.
Напомним, ранее власти города заявили, что ресторан был самостроем, поэтому его снесут.
Владельцы здания пытались добиться отмены этого решения в судах, однако те встали на сторону муниципалитета.
Что будет на этом месте, администрация города пока не говорит.
