В центре Калуги ремонтируют старинный дом
Продолжается капитальный ремонт на улице Плеханова, 86. Этот дом является объектом культурного наследия федерального значения.
История здания насчитывает несколько столетий. В XVIII веке участок принадлежал потомкам купеческого рода Коробовых, которые и возвели этот дом. В разные годы здесь располагались сахарный завод, архиерейский дом и соборная школа.
Здание, построенное в середине XVIII — начале XIX века, является образцом городской усадебной жилой архитектуры и входит в ансамбль исторической застройки вместе с расположенными рядом палатами Коробова.
- Сейчас Фондом капитального ремонта ведутся работы по ремонту крыши и реставрации фасада, - рассказал 21 мая министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин. - Особое внимание уделяется сохранению исторического облика здания и его уникальных архитектурных элементов.
