Обнинск
+28...+29 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В центре Калуги ремонтируют старинный дом
Недвижимость и ЖКХ

В центре Калуги ремонтируют старинный дом

Дмитрий Ивьев
21.05, 14:20
1 346
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Продолжается капитальный ремонт на улице Плеханова, 86. Этот дом является объектом культурного наследия федерального значения.

История здания насчитывает несколько столетий. В XVIII веке участок принадлежал потомкам купеческого рода Коробовых, которые и возвели этот дом. В разные годы здесь располагались сахарный завод, архиерейский дом и соборная школа.

Здание, построенное в середине XVIII — начале XIX века, является образцом городской усадебной жилой архитектуры и входит в ансамбль исторической застройки вместе с расположенными рядом палатами Коробова.

- Сейчас Фондом капитального ремонта ведутся работы по ремонту крыши и реставрации фасада, - рассказал 21 мая министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин. - Особое внимание уделяется сохранению исторического облика здания и его уникальных архитектурных элементов.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
область
Лента настроения
2 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IndpbkYwb1dWd2N5STlUdFIydTV1SHc9PSIsInZhbHVlIjoiTlpDcEorK0RLNXY2NDBmL0oyWXBpZnVtZ25iVTcwY0xjWEQzRGFzSnJQck9MUGpWTXo0MmNXSUpoRSs1OW5WZVhoNTZFYWdBZDdKOWZyNkF0Yy94Z052dEh5UDkrcVpVaTdEN1dsR2FITEpSQm9YcHk0cHk4c1Rsa2xwUERFOEh0Y2o1aUs4VFJpdW9mWHlBQzVVZGJyUzUxbHRxVzhzRmpEZFZJaFFzd21PS0hEKzg2OFBQOEErbWZjUHUwbDJhTXFJZWJoNk9HWFVGSGlDNWhLRTRucmUyWkdKRUdDK1ZNWFBrcHNubjVGYmFXdWRRWU5naERvTUlkUXRzazg4bmRadzc2QXNFMXVPaWYrVnkzVS8zc1V2QnQyVUNqWWM1YkhrMzlTeWFnRzBUSnl3UTBjR1dFbTNLTVp0RHV3aXh5LzZURmg0MVU0VFg3V1BCMmJRK0lmR2VvaG43citzWDMveEpuWEpNWGt0RWJ1RWhDRFhkdS9QY1pweU5CbUtpSUk0RmI0b09wb1ZMTjZJRGNiaVJ1a0dnbW9JdW14RWdkQkxMTVFqNXBwVEJ6ekZlODJIdldaTnRqNjlPSk9TYiIsIm1hYyI6IjBjOTU2YjQ3NjgyYjljODFmYmZiMTIxMTgwZGYyOGUzNzYyN2RhMWViNGVmZDM1YmZkM2U3NDc0OWFmMzRhZjgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkpRRWhzTnE4R0ZvWVF4TTdXS2hJMVE9PSIsInZhbHVlIjoiVi9XTzZrM1BBcGMrODhObDhVOURWcDNEeGxHY1dabW4zLzlXMEZLYlJjbElhRVFIcmlVVlk5V2hzaXRMVFhXSWlNM2ErVzRPaVhqUmE0cGxtb0JYUTRjRE11MXdOYzR6dmVMUXcxTm9VQy9MMTB4QjBPMThGdGJkbkJaNlM0RGFVWnlYOXRqY0twQUc2VmFhUTdjY0pBN1B0SmpyemxtcFdnTE8yUTQvN0tiVFlwSWZjaE5CLzZoRGZselNuc2xmNGo2SVYwVWJvV1EwYzlNMXdxUldyMjhGOU9UeXN3K29oMnE1SlpFZEI0dExzSnE0Y1R5ZVJSZmhHbFlQemYyM0lUbEswcldsemNQNWxBTk9sOUE5ZHZiOGFFblN1RnRGbXZxamlsUnN4Rk56RHhpY1k2SldicHBSZGlkd0RwajY5SDl1M2FnclA0RlRueGtDVnpuaGlsbWYvUTVzQUp3VVdibE9TdllXTW1YYTE5WThrcVFSai83NTBvRzhkZmc0d01zMjM2RHVwVzA3cndDNkgxR0p0WURVd1dDcjl2WW5qSVpZc3N1UTdFZWhuOFJwV1FPY3VGdWpUdnJGeTRtRFN2SGNPaENZbzFwa3lYSC94aVdxeHNlelFUSVFUVWtoSnhrUmJsQXptMC9iQkphRjlDdGNzZEFERWJJVE5ERVk5Uk9uWTZmMUdHc2IvM1F3WWZRN2lJT2hidWhBMTZSVzZXQ0pVYzJHQjY5UVBDc2twSTRFM3cxblZ6MDJ4TGRkN2MzOE1saWJCTTk1UGI5SEFCeUxLME1SdlhvWGlQdVVSbUt1UFZCV3UwM2krMFFpM0xsMjBTcjA0a2p2QmZoViIsIm1hYyI6ImY3N2Y0MWE3N2Y4MGZkNmJjZGVlNjE0MDUwYTc2ZThhZTdiOGQ3YjI4ZjQ4NDBhMjI2NjIxMzEyMjA3NjU3YTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+