На улице Георгиевской в доме Циолковского разбили окна

Об этом в понедельник, 18 мая, сообщила нам читательница через сообщения обратной связи.

По её словам, на улице Георгиевской в доме №16 снова разбили окна.

— До каких пор местные вандалы Калуги будут править городом? - возмущается горожанка. - Сегодня утром, ведя детей в детский сад мимо дома Циолковского, увидели, что снова разбиты окна, осколки валяются на тротуаре! Потом новости про сорванные тюльпаны! Дети говорят - не хотим жить в таком городе. Установка камер давно на сотни тысяч пополнила бы бюджет! Такое впечатление, что в Калуге отсутствует власть.

— Мы полностью разделяем вашу обеспокоенность вопросом сохранности этого объекта культурного наследия, - комментирует ситуацию Управление по охране объектов культурного наследия Калужской области. - Как собственник объекта, администрация города Калуги несёт ответственность за его содержание и защиту от противоправных действий. Мы обратимся в адрес администрации города Калуги с предложением установки систем видеонаблюдения на объекте культурного наследия.