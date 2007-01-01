Крыши двух домов ремонтируют в Калуге
Фонд капремонта ведет работы на Королева, 43 и Вилонова, 9, сообщил 19 мая министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.
- На обоих объектах завершаются работы по обновлению кровли, - пояснил он. - Параллельно ведётся реставрация фасадов зданий. После завершения фасадных работ специалисты приступят к монтажу водосточных систем.
Также в планах на текущий год — обновление инженерных сетей и устройство отмостки.
