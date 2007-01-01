Обнинск
+28...+29 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ За четыре месяца в Калужской области расчистили больше 355 гектаров воздушных трасс ЛЭП
Недвижимость и ЖКХ

За четыре месяца в Калужской области расчистили больше 355 гектаров воздушных трасс ЛЭП

Дмитрий Ивьев
19.05, 08:43
0 276
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Энергетики Калужской области с начала года расчистили более 355 гектаров просек под линиями электропередач. Об этом сообщил министр строительства региона Вячеслав Лежнин.

Работы велись в восьми округах: Бабынинском, Спас-Деменском, Мосальском, Барятинском, Тарусском, Козельском, Сухиничском и Думиничском.

Специалисты убирали деревья и кустарники вдоль линий напряжением 10 кВ, которые часто проходят через лесные массивы. Особое внимание уделяли участкам, питающим больницы, школы и другие важные объекты.

Такая уборка нужна для того, чтобы ветки не падали на провода во время непогоды. До конца года энергетики планируют расчистить еще больше двух тысяч гектаров трасс.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjRzU3NCYm1YeUlkaFJCcTRRT0lycUE9PSIsInZhbHVlIjoiQUJHM0pjL3oxODRoWldIeHR4dDFHeWRoRUhXQ3hvVVl4VFZyZ3pZUktyMXpDWnlhYWtzWjZnMEhrNjRqRFRHMTNPVUk3dStoaFRyUkZ4eVNkK1pWVkZrQnBzdzJWdDQ3MWpBMFkrRzZ1VGNWMlhGeUhDYjN4UDZET2dSb0pXUFFKZkVTalcrbkVNY051akVOeVpQUVczK05ySk9iSHE0UWFoWEp4QW85SERCWFZBcXB1NDNEWEZyS0JrcVNvNFA5bncyL2tQTEg4SHRtVld6YmVKWk1uZ09pZmszVFJ3Q2NRYU55MUVaZHFiSHZicGNLV1QrNUFqU0RJMmg4cDI0dEVlWUQ1cExtSmYrLzYzSlAvSVBhM3ZNNy9iY3ZobzB3ZEY2SWZFbGtXSzdveEpOcmFwWlU4akJEaWsyMnRIRHdtZEtad0EzSVRFS0VvclV0T3pibEpic0NpcXRldjhRczZwV3BiOExQaXVGTnI0QVV0Zk9OTXpGRTdKTjlOMXVnV0NXeHFRM3k3REVQNFhqN3FKaUpoU1dBUjhaeXMvcTJtSzJKQWdNSm5qWXlFVU1vZndNdWJYSUM5NGVMU2dvWiIsIm1hYyI6IjgyN2ZmM2U4N2Q3OWM4ZjlhMGY4MjQ2YjZmYjU5NTViMzQwMjYxMjBiMjNiNzcwMjFjZWVjYzNlNzdiYzgwMzMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjFhckRYNkxzUU82V00wbGdzOHUwZHc9PSIsInZhbHVlIjoiRUtURzlrU2pwYy9NVEorZ1JuT1Zpbi9uQUkvNUNySlJUQk1MSzhVNU1JTUg2YTVPNEJYNWh0S1BwSG5USk1mVG9XcUlzc0lLbXZXZDFUdWw4dUhocGdMZ1lEK0UxMi9vbnhieVBOSW94eStzNlAvVlhSazRmNFRBZDBFRlZTWXpoREVmbmhKclpwVkVWaDdycDl4QjZtRGwvZzhlTlVXaWEzNm5QcW1wVGdnNU1vVVA5Nkhuam8wdE5kQmNyRlNpdjBubFExSnE3Qk16R2hiVWlTM1RKdE13NGEySFBpNGN6bGMySWp6djZvTW1HcC9QNGt2ZGtzRlMrdk9wZ1pGV0ZkYUN2VEQzSlMxV0FQZy8rZ0FtZGsrcmVkS1Y0VTdQalh4T01VNkVRUEM0Wkt4MHdFTjNvcmNCY2dmZGlMeTJ0RnlTSmdDZVEwWDMxclZpSDBYOTh4V1JxemR4VUYyYSs1QW1CenpoQ2Z4K0JuMGdrYXhuVnJ5R3ZLbGJlNEo5MmxmSGVNODU4SDdTcDlWSUsreXFySXlqdzNqeVJ1SFduNlpXd1RoOTNBdVZOMDNKd0MyUEtUZkVVMnlEVWZvTEVoMXk3T2dTZ040TWs4QWQvWXQ3c3piNzNiV3ZhaEVKcys0UlRURHlIcFNlUDlLRGdNc0kvb3IrTnJaejFZbUZhMml5ZkNTSWlZVDVic3VlMHBuMFNHeGdQZjRuVDh6eVAyMjRXMFdkWFFhQVduV2FNV2xDLzlQWkViaEt3amE0a1dBKytldGM3TmJRRGpVZHhMcHNpMXdReUhISEZGc3ZkaGtZbGJpMFduMVVNMUpSTzlZeGsxWTlGczZRdnlNUCIsIm1hYyI6IjU0ODA5ODVmM2JhNGE3YzM0MTA2MGI2OWE5ZTlkMDE0MmU3NDViZjhlZDRmOTM0MzMzMzE0MDlmMzI0MjEzODYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+