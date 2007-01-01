За четыре месяца в Калужской области расчистили больше 355 гектаров воздушных трасс ЛЭП

Энергетики Калужской области с начала года расчистили более 355 гектаров просек под линиями электропередач. Об этом сообщил министр строительства региона Вячеслав Лежнин.

Работы велись в восьми округах: Бабынинском, Спас-Деменском, Мосальском, Барятинском, Тарусском, Козельском, Сухиничском и Думиничском.

Специалисты убирали деревья и кустарники вдоль линий напряжением 10 кВ, которые часто проходят через лесные массивы. Особое внимание уделяли участкам, питающим больницы, школы и другие важные объекты.

Такая уборка нужна для того, чтобы ветки не падали на провода во время непогоды. До конца года энергетики планируют расчистить еще больше двух тысяч гектаров трасс.