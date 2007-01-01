114,3 млн рублей в Калужской области выделено на обеспечение жильем молодых семей

В этом году в Калужской области на помощь с жильем молодым семьям выделили 114,3 миллиона рублей. Часть этих денег — почти 20 миллионов — пришла из федерального бюджета. Об этом рассказала заместитель губернатора Валентина Авдеева.

Эти средства пойдут на выдачу специальных сертификатов, которые можно использовать для покупки или строительства дома. Всего за год планируется помочь 112 семьям.

Только за первые три месяца свидетельства уже получили 107 семей.