В Жиздре продолжается строительство очистных
- На объекте строительства очистных сооружений канализации в Жиздре завершён важный этап работ — выполнено устройство подбетонки, рассказал 15 мая министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.
В настоящее время строители приступили к обвязке арматуры. Следующий этап — установка опалубки и последующая заливка бетона.
- Уже в начале июня на строительную площадку планируется поставка технологического оборудования, необходимого для дальнейшего оснащения объекта, - пояснил Лежнин.
