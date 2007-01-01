В Жиздре продолжается строительство очистных
Недвижимость и ЖКХ

В Жиздре продолжается строительство очистных

Дмитрий Ивьев
15.05, 15:55
0 194
- На объекте строительства очистных сооружений канализации в Жиздре завершён важный этап работ — выполнено устройство подбетонки, рассказал 15 мая министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

В настоящее время строители приступили к обвязке арматуры. Следующий этап — установка опалубки и последующая заливка бетона.

- Уже в начале июня на строительную площадку планируется поставка технологического оборудования, необходимого для дальнейшего оснащения объекта, - пояснил Лежнин.

