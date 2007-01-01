Новую газовую котельную начали строить в Калужской области
Работы ведутся в селе Дабужа, сообщили 15 мая в администрации Сухиничского района.
- Уже начался самый ответственный этап – подготовка к закладке фундамента, - пояснили в администрации. - Строители приступили к земляным работам, готовя площадку для будущего объекта.
Котельная будет обеспечивать теплом ключевые социальные объекты: клуб, ФАП, библиотеку и администрацию.
