Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Тарусе взяли под охрану старинный дом
Недвижимость и ЖКХ

В Тарусе взяли под охрану старинный дом

Дмитрий Ивьев
15.05, 09:47
В перечень выявленных объектов культурного наследия включен дом № 2/1 по улице Октябрьской, сообщил 14 мая начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

- Благодаря архивным данным Калужского объединенного музея-заповедника мы буквально заглянули в Тарусу конца XIX века, - пояснил он. - Это был дом знаменитых купцов Позняковых. В 1893 году здесь кипела жизнь: работала гостиница Лаврентия Яковлевича Познякова с буфетом и пятью номерами. Обороты по тем временам были солидные - 1000 рублей в год!

Также установлено, что купец подавал прошение на имя Калужского Губернатора, чтобы ему разрешили «иметь музыку и бильярд» в заведении. И разрешение было получено.

