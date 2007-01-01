Калужские строители восстанавливают объекты энергоснабжения в Первомайске

Калужские строители приступили к восстановлению энергетических объектов в городе Золотое, который входит в состав подшефного Первомайска. Об этом сообщил министр строительства Калужской области Вячеслав Лежнин.

Специалисты уже отремонтировали кирпичную кладку наружных стен трансформаторной подстанции, установили строительные леса и начали штукатурные работы. Для продолжения ремонта на объект доставлены новые вентиляционные решётки, ворота и силовые каркасы, которые усилят конструкцию здания.

По словам главы минстроя, поэтапное восстановление инфраструктуры поможет повысить надёжность электроснабжения и улучшить условия жизни местных жителей.