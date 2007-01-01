В Калужской области на 20% уменьшилось количество аварий на теплосетях
Такие данные зафиксированы по итогам прошедшей зимы, сообщил 13 мая губернатор Владислав Шапша.
Он отметил, что по госпрограмме «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» муниципалитетам выделено из областного бюджета 220 миллионов рублей. Планируется заменить более 10 километров сетей теплоснабжения и модернизировать шесть котельных.
- Задача минстрою, муниципалитетам – строгий контроль качества и сроков, - подчеркнул Шапша
