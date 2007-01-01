Калужане ремонтируют дом в Первомайске

Калужская область продолжает восстановительные работы в подшефном городе Первомайск.

Специалисты региона выполняют ремонтно-восстановительные работы в многоквартирном жилом доме по улице Макаренко, сообщили в среду, 13 мая, в министерстве строительства и ЖКХ региона.

- В настоящее время ведётся устройство шиферного покрытия кровли и слуховых окон, - пояснили в Минстрое. - Завершены кладка вентиляционных каналов и установка новых подъездных дверей.