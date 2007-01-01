В калужской деревне строят газопровод

Работы ведутся в Раево Износковского района.

Министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин 13 мая сообщил, что в населенном пункте продолжается строительство газопровода протяженностью 2,4 километра.

Завершить работы планируется не позднее декабря текущего года.

- После ввода объекта в эксплуатацию будет создана техническая возможность для газификации почти 60 домовладений, - прокомментировал министр.