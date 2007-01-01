Пять домов капитально отремонтируют в Бабынино в 2026 году
Пять домов капитально отремонтируют в Бабынино в 2026 году

Дмитрий Ивьев
13.05, 08:49
В поселке Бабынино в этом году капитально отремонтируют пять многоквартирных домов. Об этом сообщил министр строительства Калужской области Вячеслав Лежнин.

Работы уже начались. Подрядчики приступили к замене крыш на двух зданиях: доме № 33 по улице Центральной и доме № 45 по улице Комсомольской. В ближайшее время ремонт затронет и остальные три дома из списка.

По словам главы Минстроя, обновление фасадов, кровель и коммуникаций необходимо, чтобы жилье оставалось безопасным и комфортным для жителей, а сам жилой фонд не разрушался со временем.

