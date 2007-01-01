В Калуге возьмут под охрану старинный дом
Здание на улице Московской построено в XIX веке.
Дом является объектом культурного наследия.
- Подписал приказ об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», нач. XIX в., расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д. 53, - прокомментировал в пятницу, 8 мая, начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь