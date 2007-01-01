В Калуге без горячей воды остались жители Правобережья
Авария на теплотрассе произошла в среду, 6 мая, на 1-м Академическом проезде.
- В 70 домах и 10 социальных объектах остановлена подача горячего водоснабжения, - прокомментировали в администрации города. - Бригада теплосети уже приступила к аварийно-восстановительным работам. Объем работ большой, для полного восстановления горячего водоснабжения потребуется до двух суток.
Напомним, 5 мая в Калуге начали отключать отопление.
