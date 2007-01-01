Обнинск
+23...+24 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Дзержинском районе начался ремонт крыш
Недвижимость и ЖКХ

В Дзержинском районе начался ремонт крыш

Дмитрий Ивьев
05.05, 07:56
0 150
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Глава Дзержинского района Егор Вирков 4 мая сообщил, какие работы по капремонту уже проходят.

В Кондрово на ул. Интернациональной, 14, в Пятовском на Октябрьской, 1, в Товарково на Пионерской, 6а, в Жилетово в доме №15, в селе Совхоз им. Ленина на ул. Новой, 1, в селе Льва Толстого на ул. Полевой, 1 и 2 сейчас ремонтируют крыши.

- В д. Жилетово уже завершён ремонт отмостки у домов 6 и 8. Теперь фундамент лучше защищён от влаги, а внешний вид зданий стал аккуратнее, - отметил Вирков.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
капремонт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkxVMmdFdmZXQlY0Y3ViRTBsQ3ZONlE9PSIsInZhbHVlIjoiMFI4TDBiQjBwZlU5UVU3Q0JKOVBDYzdob1hPbFpwckFTRi9RSS8yTG9FVTJNRUNoZG9ZQ2Z5RkpRY0h3MnhpYVI0bEFPYWI1blFsbnFQNWQ0VzdKZDlWSXpBd3RuQTU4UUZYRlV6UFBXVTlxbVdmRDZOSnVqRTk1b29GNEF6Z3V5WG0wZ0x0TGZSbXk4MTMzYWdpVzNTWlJNU1hIYXNlcHFPU0RaNTJGYTk1eU5DQ1JsUGRzbHZDOWM3SlowU0NwVHN6R1dPVVVDY0hvd0Q4K1VRMHdNRDFOMTNNdmtiaml5V3hGUEpkTkZzK212YWZORFRCOEdkcktJYXZVVW8veFZzeUZDUHI1dm9MUy9wazFHWjFwbUpvSUVkUUhtcVdUN1ZzWmp2N0lZbWREM1JsaUh3aXVTNHpJQityYlZ3TzE0Qm5MZzM0c056c1JjV09HVnRFTHoxY29zTFdJbUd5bU5PenppY3JlQ0QvK0ZielNaSjNIMllTK0I2RkFodkZuNWdjb3lIL09uNzRaVVVnY3cyaTZTUzBFQTc4OHJoWFhyb21wVFJSYTIxWWY5Nk1DNWpvY0R3aWNyaTc1bGJoWCIsIm1hYyI6IjIyM2E3N2QxOWM2OTE4MWVjOTBkZTBmMzE1MzdlZDlmNjQ1YjU5YzA1NmYxMTY0YTI1NGViMDQ0MDBkMWE0NWUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IllSTUlzVmlHNzhnbGhoU3prbTFVNHc9PSIsInZhbHVlIjoiWXNnRS9KVWtZMEJVUFRWZ2hrS1NmWTE5d3pyYXAyQ2tDUEZJb0RtL2ZGMWNCUWFobC9odk5MNjRxb0UzRkZuazJ5aU5Kd3pIRUpzL1NJeVdoVzlvODJ3SkVVSC9xUHlQMjlmZ3lST0V1NjZ2cUhpN2VGd0YvS3djL0JXcDlkVkpIbDBBaUlzalNxOW5VM2NQcS8weE9Ga2MySkJXRDlHUkl3c0szc1g5clMwcUx1bDZnZnY1RTc4ZFVLVnRMVnl4L1RKd0ZhODdBVzJ0T0tPVnVXdzIyQkdSd2pKRXVaS3lYMy8yT29lMkRVVHV6bFByMFlwYzlFMjNESVpvYXovWi9hSDE5ckVoSTU5Y3YzZU5UYXRreVZYNkdzS0puL25zNmVJRFpsL2NHSkd3Z1ZpbjUwTndHTzZ3aGVYN3RZOHMwaWorWW9rTjVIb05mRXRwSGRwTGM3c3hScENRTm1yaUhkbXRGQ0ZhTnhaenBxejRkSlRoUWZVY044VFJIZmNaa3NSYzFUTnVLekpiNU50c0l0UHJVYVViNU13M3Q1QU5wRFA1S3hIUithSGwweHRYNTJ0eFhvM1Y3NUx0cEw5MllpYngrSXBjSlgyVGpRNTBNL3JKL2JiSFFlcmttcnFNQ0ovOVYvY0tUaUs4Q2owODB6bGJXS3pPNE1nV1RjSXF1MDZoNkdsekpCQ1lTanM4UHBNZEdNbWlwdThMVkZOUmNENlRRby9IYlFZNmM1UHVDMFA1OTEzRzFqSWw1TmZPSFZpU1FmOVNEaGk0VWF6TlFKZkpId3ZaM1R1R3kxUzU0Z0h3aGRnSG5QU25WT29IZm5nRlFPbFFTK3VGVWJRNyIsIm1hYyI6IjNkMDc5OTdkNDcwYzRhNzI5OTkxN2ZhZDNhZGE3ODhlMjgyMzhjNmExNzhhYzM1OTRmMGFkOWQ3MzQxMjJmN2UiLCJ0YWciOiIifQ==
18+