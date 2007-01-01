В Дзержинском районе начался ремонт крыш

Глава Дзержинского района Егор Вирков 4 мая сообщил, какие работы по капремонту уже проходят.

В Кондрово на ул. Интернациональной, 14, в Пятовском на Октябрьской, 1, в Товарково на Пионерской, 6а, в Жилетово в доме №15, в селе Совхоз им. Ленина на ул. Новой, 1, в селе Льва Толстого на ул. Полевой, 1 и 2 сейчас ремонтируют крыши.

- В д. Жилетово уже завершён ремонт отмостки у домов 6 и 8. Теперь фундамент лучше защищён от влаги, а внешний вид зданий стал аккуратнее, - отметил Вирков.