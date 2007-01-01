В Малоярославце отопление отключили 4 мая
Об этом в понедельник сообщил глава района Вячеслав Парфенов.
- В связи с благоприятными погодными условиями и устойчивой плюсовой температурой принял решение сегодня завершить отопительный сезон на территории Малоярославецкого округа, - прокомментировал он.
Напомним, ранее власти Калуги и Обнинска приняли решение выключить отопление с 5 мая.
