На улице Георгиевской образовалась свалка
Об этом в субботу, 2 мая, сообщила нам калужанка через сообщения обратной связи.
По её словам, тротуар и дорога в песке и грязи.
— А вот так встречает Первомай центральная улица города, на которую почему-то не доехали ни пылесосы, ни моечные машины, - пишет горожанка. - Около дома Циолковского мусор и отходы. Просьба опубликовать, может быть городским властям будет стыдно?
— Дорогу почистят до конца недели, - комментирует ситуацию Управление городского хозяйства. - Свалку уберут сегодня-завтра.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь