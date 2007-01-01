Главная Новости Недвижимость и ЖКХ На улице Георгиевской образовалась свалка
На улице Георгиевской образовалась свалка

Евгения Родионова
04.05, 11:55
Об этом в субботу, 2 мая, сообщила нам калужанка через сообщения обратной связи.

По её словам, тротуар и дорога в песке и грязи.

— А вот так встречает Первомай центральная улица города, на которую почему-то не доехали ни пылесосы, ни моечные машины, - пишет горожанка. - Около дома Циолковского мусор и отходы. Просьба опубликовать, может быть городским властям будет стыдно?

— Дорогу почистят до конца недели, - комментирует ситуацию Управление городского хозяйства. - Свалку уберут сегодня-завтра.

