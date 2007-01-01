В Сухиничском районе начали капремонт
В Сухиничах работы ведутся в доме №4 на улице Дзержинского. Там ремонтируют кровлю.
А в поселке Середейский на улице Ленина, 16 и Пионерская, 13 стартовал ремонт фасада.
- Мы понимаем, что любой ремонт – это временные неудобства, но просим вас отнестись с пониманием, - прокомментировали 30 апреля в администрации района. - Все эти работы направлены на улучшение условий проживания и повышение комфорта в наших домах.
