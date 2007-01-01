В козельскую деревню провели газ
В нынешнем месяце завершились работы в деревне Лавровск Козельского района.
Там проложили два километра уличного газопровода.
- Создана техническая возможность для газификации более 30 домовладений, - сообщил в среду, 29 апреля, министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.
