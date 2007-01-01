Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калужской области стали чаще строить высотные дома
Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области стали чаще строить высотные дома

Дмитрий Ивьев
24.04, 12:06
Жилищное строительство в регионе меняется: вместо небольших домов застройщики всё чаще возводят многоэтажки, рассказал 24 апреля министр строительства и ЖКХ Вячеслав Лежнин.

Средняя высота новых домов сейчас — почти 14 этажей. Это значит, что акцент сместился: раньше строили больше малоэтажек, а теперь в приоритете — высотное строительство.

Если посмотреть на цифры, картина получается такая:

Больше всего проектов — в диапазоне от 9 до 24 этажей. Именно на этот сегмент приходится почти половина всех строек.

Дома высотой 18–24 этажа — лидеры: 15 проектов, или 24% от общего числа.

На втором месте — 9–12-этажки: 14 домов (22,6%).

Чуть меньше строят 13–17-этажных зданий: 10 проектов.

Малоэтажное строительство (1–3 этажа) и настоящие небоскрёбы (25+ этажей) пока в меньшинстве — по 7 проектов каждого типа, или по 11,3%.

