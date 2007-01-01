В Калуге снесут пристройку к церкви

Здание советского периода на улице Монастырской уберут от храма XVII века.

В середине 1920-х годов церковь была закрыта. До 2016 года там располагался Государственный архив области. В 2017-м здания передали Казанскому девичьему монастырю.

В пятницу, 24 апреля, начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков сообщил, что в монастыре запланирована реконструкция. Сейчас уже определен подрядчик, который будет разрабатывать проект. Среди прочего, планируется снести пристройку к храму.

_____ А у нас в MAX конкурс - 50 часов в термы разыгрываем. Присоединяйтесь по ссылке.