Обнинск
+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
В Калуге снесут пристройку к церкви
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге снесут пристройку к церкви

Дмитрий Ивьев
24.04, 11:23
0 490
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Здание советского периода на улице Монастырской уберут от храма XVII века.

В середине 1920-х годов церковь была закрыта. До 2016 года там располагался Государственный архив области. В 2017-м здания передали Казанскому девичьему монастырю.

В пятницу, 24 апреля, начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков сообщил, что в монастыре запланирована реконструкция. Сейчас уже определен подрядчик, который будет разрабатывать проект. Среди прочего, планируется снести пристройку к храму.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
недвижимость
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
18+