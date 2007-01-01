В Сухиничах после сжигания травы испортилась вода в колодце
В четверг, 23 апреля, жительница города Сухиничи сообщила о проблеме с питьевой водой в колодце в социальной сети «ВКонтакте».
— По улице Дзержинского в микрорайоне Узловые жители пестицидами сожгли траву на придомовой территории, - пишет женщина. - Всё это попало в колодец с питьевой водой.
— Специалисты проведут проверку по данным фактам, - прокомментировали ситуацию в администрации Сухиничского района.
