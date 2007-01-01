Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге инвалиду через суд выделят отдельное жильё
В Калуге инвалиду через суд выделят отдельное жильё

Дмитрий Ивьев
19.04, 14:41
0 238
Прокуратура Калуги помогла 34-летнему мужчине с инвалидностью получить отдельную квартиру. Он страдает тяжёлым хроническим заболеванием, при котором нельзя жить в одной квартире с другими людьми — ему по закону положена дополнительная жилплощадь.

Несмотря на это, мужчина долгое время стоял в очереди на жильё, но так его и не получил. Ему приходилось жить с матерью в коммунальной квартире, что создавало трудности и для него, и для окружающих.

После обращения опекуна инвалида прокуратура проверила ситуацию и выяснила: права человека нарушены. Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием предоставить мужчине благоустроенное жильё вне очереди.

Суд встал на сторону истца и обязал городскую администрацию выделить инвалиду подходящую квартиру. Городские власти пытались обжаловать это решение, но Калужский областной суд оставил его в силе.

Сейчас прокуратура контролирует, чтобы судебное решение исполнили в срок и мужчина как можно скорее получил ключи от новой квартиры.

