Калужская область занимает третье место в России по темпам социальной догазификации

За пять лет голубое топливо впервые пришло в 165 населённых пунктов региона. За прошлый год возможность провести газ получили жители 1,5 тысячи домовладений, сообщил 17 апреля губернатор Владислав Шапша.

- С начала реализации программы поступило более 30 тысяч заявок, почти в 17 тысяч домов проведен газ, - пояснил он.

Для 12 льготных категорий, в том числе многодетных семей, ветеранов, семей участников СВО, действует региональная выплата на приобретение внутридомового газового оборудования.

- Работу продолжаем. Подписали новую программу с «Газпромом»: до 2030 года газ придёт еще более чем в 12000 домов. Для семей это долгожданное событие: тепло, горячая вода, новый уровень комфорта, - рассказал Шапша.