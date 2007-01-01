В Жиздре строят новые очистные
В четверг, 16 апреля, на месте проведения работ побывал министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.
- В настоящее время на объекте уже развернут строительный городок, ведутся подготовительные, демонтажные и земляные работы, - пояснил министр.
Поставка оборудования запланирована на май.
- Реализация проекта позволит повысить качество коммунальной инфраструктуры и обеспечить надёжную систему водоотведения для жителей города, - уверен Лежнин.
