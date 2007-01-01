Власти Калуги ищут собственника шлагбаума и КПП

Городская администрация попросила владельцев объектов недвижимости предоставить документы о собственности в Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

В список попали три адреса:

ул. Суворова, д. 160, к. 1 - металлический навес, КПП и шлагбаум,

ул. Тарутинская, д. 231, к. 6 – три бытовки,

ул. Клюквина, район д. 35 — деревянные сараи.

Если документов не будет, всё это могут снести.