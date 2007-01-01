Власти Калуги ищут собственника шлагбаума и КПП
Городская администрация попросила владельцев объектов недвижимости предоставить документы о собственности в Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений.
В список попали три адреса:
- ул. Суворова, д. 160, к. 1 - металлический навес, КПП и шлагбаум,
- ул. Тарутинская, д. 231, к. 6 – три бытовки,
- ул. Клюквина, район д. 35 — деревянные сараи.
Если документов не будет, всё это могут снести.
