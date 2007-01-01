В Калужской области установили 300 станций для очистки воды
Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области установили 300 станций для очистки воды

Дмитрий Ивьев
16.04, 12:00
1 651
В регионе подвели итоги пятилетней программы по обновлению водной инфраструктуры, которая шла в рамках федерального проекта «Чистая вода». За это время в области появилось 300 станций водоочистки — их общая стоимость превысила 800 миллионов рублей.

Кроме того, построили девять крупных современных очистных сооружений в Думиничах, Юхнове, Козельске, Перемышле, Медыни, Барятино, Износках, а также в посёлках Воротынск и Товарково. Параллельно проложили и отремонтировали более 250 километров труб водоснабжения и водоотведения — это помогло устранить старые проблемы и снизить потери воды.

Всего на программу направили свыше 4 миллиардов рублей — из федерального и регионального бюджетов, а также из внебюджетных источников.

Особый подход применили в небольших и отдалённых сёлах, где строить крупные системы было невыгодно. Там установили компактные модульные станции с многоступенчатой фильтрацией: они очищают воду от примесей, железа, бактерий и обеззараживают её ультрафиолетом. Юбилейная, 300-я такая станция, начала работу в селе Кумовское Бабынинского района.

Главный результат — более 90% жителей области, то есть свыше 900 тысяч человек, теперь имеют стабильный доступ к безопасной питьевой воде.

Калужская область вошла в число регионов-лидеров по вводу таких объектов. Важную роль сыграл механизм бюджетных кредитов: он позволяет списывать до двух третей заёмных средств, если деньги вкладывают в инфраструктуру.

В этом году планируют запустить ещё пять очистных сооружений — в Жиздре, Бабынино, Перемышле, Хвастовичах и деревне Тростье. Также продолжается работа по заявкам жителей: в список на установку модульных станций включены населённые пункты Износковского, Медынского и Спас-Деменского районов.

На 2026 год в региональном бюджете уже зарезервировано 150 миллионов рублей — эти средства пойдут на завершение текущих объектов и подготовку к новым этапам программы.

eyJpdiI6ImNlQjkrUVJQaXpjSEx1TVl6SlFBb1E9PSIsInZhbHVlIjoibnp5cGI0b2VjT01uOXFjdFJLdVhrYWdVaDFUenVIdjRUREp6Q1JpY2FHbkdFK1U5RzdOZjVhVzRFZnRWbkI5VCtpTU5xbVZBZmZrc3haYWdmbWtkTFkxUENXaFR1bXlDbHFnUlpoN3MzZm9oNFNGTGQwYmplS3kwR1pkZlNhTnJsRFR2dXpPaEJRQVlrNkZqY3F2eVV4bGFHWmJzNmhUVW1RT2t6cGRubisrTlFKb1VxYTAwU2ZEQ3d2MXg1Yk9BK0ZWNHcveTVkY3RUd0Y5WHZHTUpxdmw2eDR5N0dZM2I2aFNnbEhleWFiQlJ3YThJMjZWWWJDOW1NRk9zVG1Bc3diTHpFWFVUVktISVl4Ungyd3AvVGxVbzJNdm5WVkpmMWRvWTZGb3F4ci94Z29hdG9iaVZmUndiRGhCcjZFb1FMaTNVcnBwRU10cjk5SFEzQ0VHRVUvSldLQjlpSy9Iem1EZW5jMkZXVmhqRFNOWGNvM2FQRHN1VnUvZHczM0xldlAwUUIxMGVHazNKdFJrYVVHK2dvZWh5VDFGZnZEU2c5NkF3cnJPaGJmWFN4RW5BOTFsYmFBMldBdjA5UDdNMiIsIm1hYyI6IjMxYzBjZWZiZjkwYjlhMjliYjVmOWU3YjI2ZmVhYTliNWQ4MmVjNzlhN2NlNWIyOTBiYmMzNmM2ZDM0MDdlNjgiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IlB1VklzSVdBbmZzT1U2WTZ5eEUzbFE9PSIsInZhbHVlIjoiZUVmUUdVT1lnZklSV2ViR1JxN3ptS0VSRTJ2dTdwTUhhU2VPTmcxWE1pQ0NNRndXbm1aWGFKMWh1d3Z0MXlFTW5nUFNpSGM4cStUcm9KWGxpbEVsbFVGZGVPSlYvMk85TjV2L01wQndyMXN4dk9YZUZ3ZUJtakFneERGUjR2VS9VYUpuM1NVMGF5V3Ixcm5oK09ySEU3ZVhSWW5VR1U3S0RWUnluL2hWYWorMW9lQjNxZkZ5bnFMcnRldmkrcnhFQUovbXU2emFxSXYrMVk1U092dERrZWxhakdkRWNhT0NVT0VJZngrQ2pCblVJYmkwb08zK1ZEQWxDWEJZUXN6Zy9IL29UbWFLazdoYTlhdU9MS1ZWWngxTmxwZ2JSYTVXZ1JvamJWOUtWS3M0Q2hkM04yaWhaTWFId00rVlFvZmgwNW1MWXZxVEkxLytxdGhHU2tOckJvSWNPSnZyVlhJWXUwQ1NSZ21hN0U4Z0ZkV2t3azRIaDR4SWs4dHVpa3lXYjdDVlV2ZXdnSml6RnhCODFJMUluOU9sbUFiTFJxZWRvSGNiYWY3eHcyZGJJWk1KYytjMmQ3aTFKaVRLR0cwdTJNTHI4L2hrUHdReHJDWGRZZkNONVZCejBJVm03aC9PdkozNEFyL3hzdzUyTVlFZ2hvazNFMUp1VUx6emZUU3B3bUk5c05kTFF1V0o0RXN4ZGJiVm1MSmcwcEJ1RVpOSXVzdjF6WWRocXBvUVFscXJLSjFFVW13dUc2VVRXbFp6dHRHdkdlWitrRzR3Wk9oaFA3c3hKQU9xZnp4TzVETnBqb0diRWkzV2Z1TTJkWHk3eFRURVg1b05uMkRaejVGOSIsIm1hYyI6IjlmN2Y4NTRiZWEyZTRhYTk2YTdjNGFhZTFjODdlZDc3ZmM1YTkxM2M2ZGNlNzJmYzdhMThiODY3ODc5MGFhMWYiLCJ0YWciOiIifQ==
