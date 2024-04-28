Проблемы с водой возникли на севере Калуги

В воскресенье, 28 апреля, пропала вода у некоторых жителей улиц Малоярославецкой и Кибальчича, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Причины сейчас выясняются.

Для нуждающихся в воде калужан организовали подвоз. Цистерна находится у магазина на Малоярославецкой, 6.