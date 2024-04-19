Калужане смогут газифицировать дачные участки

Программа социальной газификации расширена на дома в СНТ, которые находятся в границах газифицированных населенных пунктов. Соответствующее постановление правительства на днях вступило в силу.

Решение о догазификации должны принимать собственники на общем собрании членов товарищества.

- По предварительной оценке, на территории области более 200 СНТ подлежат догазификации, - рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.