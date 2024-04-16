Дома на пяти улицах Калуги останутся без электричества

Света не будет в среду, 17 апреля, с 9:00 до 14:00 из-за проведения ремонтных работ, рассказали энергетики.

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