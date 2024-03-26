В Калуге затопило подъезд жилого дома

Проблемы после начала таяния снега возникли в Шопино на Молодежной, 5.

Под водой оказался двор, подвал и часть подъезда. Местные жители опасаются, что вода скоро доберется до трансформатора на первом этаже.

Во вторник, 26 марта, ситуацию прокомментировали в городской управе. Там пояснили, что дом находится в низине. Власти думают, как можно решить эту проблему.