В пяти населенных пунктах Калужской области построят новые очистные сооружения

Работы пройдут в Козельске, Барятино, Хвастовичах, Бабынино и селе Опытная станция Перемышльского района, сообщил 12 марта в ходе своего отчета губернатор региона Владислав Шапша.

Он рассказал, что деньги на это уже выделены. Работы проведут в 2024 году.

Губернатор напомнил, что в 2023 году фактически заново построены очистные сооружения в Юхнове и Детчино. Завершаются работы в Ермолино. За счет привлеченных средств «Росатома» ведётся капитальный ремонт очистных в Обнинске.