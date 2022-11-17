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Депутаты Законодательного собрания Калужской области передали в Ногинск три автомобиля УАЗ

Николай Егоров
Опубликовано: 17.11.2022 12:36 0 508
Депутаты Законодательного собрания Калужской области передали в Ногинск три автомобиля УАЗ

В среду, 16 ноября, депутаты Законодательного собрания области во главе с Председателем Геннадием Новосельцевым и заместителем губернатора региона Василием Быкадоровым передали в Ногинск, где проходят обучение мобилизованные из Калужской области, три полноприводных автомобиля марки УАЗ.

Средства на их приобретение собирали парламентом – инициативу поддержали все фракции.

По поручению губернатора Владислава Шапши Василий Быкадоров доставил дополнительное снаряжение и оборудование.

В укомплектованных рюкзаках все, что пригодится в сложных полевых условиях: спальники, термобелье, коврики, мультитулы, балаклавы, аптечки - более 10 наименований. По запросам - бензопилы, топоры, лопаты. Из дополнительного оборудования – генераторы, коптеры, прицелы ночного видения и другие спецсредства.

- Было несколько обращений напрямую к депутатам. Связаны они не только с допоборудованием и обмундированием, но и с помощью семьям в решении бытовых вопросов. Все записали, контакты взяли, будем помогать, - отметил Геннадий Новосельцев.

- Самое главное – у всех остались семьи, родные и близкие: по любому вопросу можно обращаться в Законодательное собрание (телефон горячей линии - 89208853040), депутаты будут все отрабатывать. Вам удачи. Спасибо! - сказал председатель, обращаясь к военнослужащим.

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Николай Егоров
Опубликовано: 17.11.2022 12:36 0 508
Тэги: законодательное собрание общество мобилизация
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