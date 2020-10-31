Калужские врачи спасли зрение 5-летнему Стасику из ЛНР

Маме пятилетнего Стаса Левицкого из Первомайска врачи Луганской областной больницы сказали, что мальчик ослепнет на правый глаз. Для многих такой диагноз стал бы приговором, но только не для этой мужественной женщины. Она не побоялась родить ребенка в такое неспокойное для страны время и готова приложить все усилия, чтобы вырастить его здоровым.

На вопросы: проходит ли страх от выстрелов и взрывов и можно ли к ним привыкнуть? Анна Левицкая уверено отвечает: «Да». Когда находишься в эпицентре военных действий, внутренне мобилизуешься, готов драться, чтобы выжить. Потом обстрелы прекращаются, расслабляешься и новое обострение конфликта всегда наступает неожиданно, когда к этому меньше всего готов.

Наверное, правду пела «Машина времени», в буре лишь крепче руки. Вот и в этот раз, привыкшая буквально выживать, Анна не смирилась, а пошла до конца. Женщина обратилась за помощью к чиновникам Первомайска, а они в свою очередь к правительству патронажной Калужской области. История случайно травмированного ребенка тронула взрослых мужчин и Анну с сыном доставили в специализированную клинику в Калуге.

Наша редакция успела встретиться и пообщаться со Стасом и его мамой Аней в день выписки, перед самым их отъездом домой. Мы обошли с ними всех врачей и проводили до вокзала. Оказывается, до подшефного Первомайска из Калуги уже ходят рейсовые, теперь уже, наверное, междугородние, а не международные, автобусы.

Нелепая случайность

- Дети играли возле подъезда. Соседский мальчик Андрей бросил в Стаса каким-то предметом и попал в глаз, - рассказала Анна Левицкая. – У моего сына после удара зрение стало ухудшаться, глаз заливался кровью. Мы обратились в нашу областную Луганскую больницу. Ребенка лечили три недели, даже сделали операцию, но при выписке сказали, что правый глаз полностью ослепнет.

- Моя начальница на работе посоветовала узнать мнение других врачей, - продолжает вспоминать женщина. - Над нашим городом, Первомайском, взяла шефство Калужская область. Через Союз женщин Донбасса мы с ней обратились в городскую администрацию, а они в свою очередь попросили помощи у депутата из Калуги, который в это время был в нашем городе. Он подключил губернатора Владислава Шапшу и для нас организовали поездку в калужскую клинику.

Как только Анна с сыном приехали в больницу, ребенка осмотрел директор больницы, доктор медицинских наук, профессор кафедры, Заслуженный врач РФ Александр Владимирович Терещенко. Об этом нам рассказала сама Анна Левицкая. Врач ей сказал, что срочно нужно делать операцию и лечиться, с такими травмами мальчик может потерять глаз.

Стаса направили к заведующей детского хирургического отделения, врачу-офтальмологу высшей категории, кандидату медицинских наук Александре Андреевне Выдриной. Два дня ребенка обследовали. Как сказали врачи, мальчик поступил с диагнозом тотальный гемофтальм с подозрением на макулярный разрыв сетчатки, проще говоря, тяжелая контузия правого глаза. На третий день Стаса прооперировали.

Анна вспоминает, что ждала долгих два часа, пока операция закончится. Сразу несколько бригад хирургов боролись за глаз ее ребенка и им удалось победить. Первые результаты мама заметила на следующий день - Стасик начал понемногу видеть! Зрение ребенка постепенно улучшается. Сначала малыш говорил, что все как в тумане, но позже стал видеть четче.

Слезы радости

Перед выпиской мальчика снова осмотрел руководитель больницы. Он сказал, что глазику нужно время на восстановление и выразил надежду на то, что в дальнейшем зрение еще повысится.

- Вам надо будет обязательно подъехать где-нибудь через месяц, - сказал Александр Терещенко маме Стаса. - Мы сделаем диагностику, расскажете, что у вас произошло за это время. Так что все нормально. Будьте аккуратны в дальнейшем.

При выписке обследование показало 0,2 – это 20% зрения. При таком обширном, тяжелом, контузионном синдроме это результат не плохой

Женщина от этих новостей не сдержалась и заплакала. Наверное, от облегчения.

Нам же Александр Владимирович рассказал, что это не первый случай, когда приезжают дети из ЛНР, и, как ни странно, самое сложное при этом легализовать их лечение.

- Стас не первый пациент, который к нам оттуда приезжает, - говорит Терещенко. - Поступают дети из Донбасса, а также Луганской и Донецкой областей. Некоторое время назад нам было сложно таких пациентов легализовать. Правда, трудности были до принятия решения о включении этих четырех субъектов в состав Российской Федерации. Сейчас же быстро оформили все документы и выдали полис. Мы по медицинскому полису его прооперировали без решения каких-то финансовых вопросов. Я надеюсь, что и в дальнейшем пациенты, которые к нам будут поступать, уже будут проходить лечение, как остальные граждане нашей страны.

В день выписки мальчика осмотрели несколько врачей. Подозрение на малекулярный разрыв не подтвердилось. Швы с больного глазика сняли. Левый глаз у ребенка полностью здоров. Стас устал, проголодался, начал капризничать и проситься домой.

Война и мир

По дороге на вокзал Анна заметила, что у нас жизнь, не привычно для нее, кипит.

- Мы сейчас только переедем границу, а там безлюдно, дороги разбиты, ни школы, ни детские сады не работают, - поделилась женщина. - Какое-то время было потише, но сегодня ночью в половине пятого опять обстреляли.

К взрывам и обстрелам жителям Первомайска не привыкать. Как рассказала Аня, в 2014-2015 гг. были самые настоящие боевые действия. Потом они немножко поутихли. Периодически было слышно, как стреляют или взрывают, но гораздо меньше. А в 2021 опять произошло обострение конфликта, и уже в начале 2022 года началась российская спецоперация.

В Первомайске сильные обстрелы люди пережили в марте и в первой половине апреля. Полтора месяца семья Анны с соседями просидели в подвале собственного дома. Изредка выходили только покушать, помыться и быстренько сбегать на работу.

- ВСУ обычно ведут обстрелы по ночам, когда все спят, - рассказала женщина. - Бомбят жилые кварталы: дома, школы и другие социальные учреждения. В нашем районе нет ни мостов, ни заводов, ни других стратегически важных объектов, только котельная, но при этом нас обстреливали многократно. А американские дальнобойные ракеты бесшумные, не слышно, как они летят, только раздается взрыв от удара, когда в цель попадают.

Так зачем же они возвращаются домой? Почему не останутся в России. Аня объяснила такое решение тем, что родители не хотят уезжать из Первомайска, а они с мужем не могут их бросить.

Очереди на выборах

В 2014-м ее мама с папой переехали было на территорию Украины, но через месяц вернулись обратно. По словам женщины, все, кто хотел уехать, давно сбежали на Запад. Люди, которые остались, хотят быть в составе России.

- Очереди на референдум за вхождение в состав Российской Федерации были огромные, - вспомнила Анна. - Я лично простояла полтора часа. Приезжали голосовать даже жители так называемых недавно освобожденных территорий, таких как Лисичанск. У них не организовывали пункты для голосования, так они все к нам приехали.

Сейчас Анна надеется, что военные действия в скором времени прекратятся и наступит долгожданный мир. Тогда, может быть, она решится и на рождение второго ребенка.

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