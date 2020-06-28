Калужское водохранилище очистят за три года. Отвечаем на все вопросы

В Калуге Яченское водохранилище начали строить в 1978 году в качестве резерва для Олимпиады-80. Соревнования закончились, водоём остался. Местные жители прозвали его Калужским морем, а журналисты газеты «Известия» окрестили калужской резиденцией морского царя Нептуна. Об этом нам напомнили читатели.

Жители Калуги облюбовали набережную водоёма после последней реконструкции.

Летние фестивали, утренние и вечерние пробежки, кальян на парковке, прогулки с друзьями, детьми и собаками, катание на велосипедах и электросамокатах. Как вдруг, провинциальную идиллию взбудоражила новость: Калужское море планируют чистить. За сорок лет такое происходит впервые.

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Работы начинаются

В среду, 22 июня, в министерстве природных ресурсов и экологии состоялся брифинг для журналистов при участии представителей подрядчика и городской управы.

- Мы приступаем к расчистке Яченского водохранилища, - начала пресс-конференцию заместитель министра - начальник управления природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Галина ФЕДУЛОВА. – На протяжении последних лет в весенне-летний период усиливается цветение водоёма, из-за чего не все виды рекреаций могут его использовать. Также в министерство неоднократно поступали жалобы от жителей Калуги на состояние водного объекта.

Перед очисткой водоёма провели оценку донных отложений. Их отнесли к четвёртому – пятому классу опасности. Толщина ила составляет 0,2 – 0,6 метра. После окончания работ будет проведено повторное тестирование воды.

- С этого года нам удалось привлечь финансирование, благодаря федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» в рамках национального проекта «Экология», - рассказала Федулова. - Стоимость реконструкции составит около 305 миллионов рублей. Работы запланированы на три года.

Первые торги на подрядные работы по расчистке Яченского водохранилища объявили в апреле этого года. Претенденты были, но они не прошли проверку системой электронных торгов. Повторный конкурс выиграла фирма из Балашихи.

- 17 июня нами был подписан государственный контракт, - сообщил исполнительный директор подрядчика Дмитрий БАРШИН. – Мы должны провести дноочистительные работы Яченского водохранилища.

Организация работает с 2001 года. Занимается ремонтом гидротехнических сооружений. Из крупных контрактов - участие в строительстве Крымского моста. Этот подрядчик делал дноуглубление на площадке «Керчь». По дноуглублению также производили очистку пруда на реке Малый Салгир при строительстве Симферопольской ТЭЦ. Это новые объекты в республике Крым. Также фирма проводила очистку для природоохранных программ в Пензенской области.

Яченское водохранилище станет еще более привлекательным для горожан и туристов.

Как это будет

Подрядчик на слайдах наглядно объяснил технологию. Земснаряд - это машина, спереди которой расположен рабочий орган, а сзади пульпопровод. Принцип её работы похож на пылесос.

Рабочий орган опускается на дно водохранилища и разбивает ил водой. Донные отложения превращаются в легкотранспортируемые грунты, которые по четырехметровому пульпопроводу подаются в карты намыва.

Две карты намыва построят в районе Подзавалья. По сути это расчищенный ровный участок земли. Их обвалуют грунтом и защитят плёнкой. В картах грунт отстоится, ил осядет, а чистая вода через специальные сбросные колодцы поступит обратно в Яченское водохранилище.

После того, как пульпа высохнет и станет твёрдой, её вывезут на бывший полигон ТБО «Красный городок» для его рекультивации. По плану этот процесс займёт два года.

В течение третьего года будет намываться грунт четвёртого класса опасности. Донные отложения доведут до безопасной степени с помощью специальных реагентов. После очистки их планируют использовать для рекультивации карт намыва.

Но перед началом работ, чтобы не повредить земснаряд, нужно очистить дно от крупных предметов: шины, покрышки, трубы, металлические предметы.

- Мы их все нашли, наметили на карте и отбуйковали, - рассказал Дмитрий БАРШИН. - Как только начнутся работы, мы вытащим их на поверхность, сделаем фото и покажем вам. Дело в том, что видимость на водохранилище сейчас абсолютно отсутствует. Все предметы определены примерно. На ощупь понять, что конкретно хранится на дне, невозможно.

Яченское водохранилище продолжат благоустраивать.

Благоустройство

Параллельно с очисткой Яченского водохранилища планируется второй этап реконструкции набережной за счет средств города. Работы будут включать в себя строительство ливневой канализации и очистку дождевых стоков, включая стоки, попадающие в Яченское водохранилище.

- Два с половиной километра набережной Яченки до гребной школы будут благоустроены и позволят нашим горожанам с комфортом там отдыхать, любуясь на очищенное водохранилищем, - рассказал заместитель начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги Дмитрий ШМАКОВ

По словам чиновника, в результате реконструкции появится вело-пешеходная дорожка, вокруг всего Яченского водохранилища. Вместо понтонного мостика между гребной школой и бором, построят что-то более комфортное, современное, удобное. Чиновники обещают, что берег Яченского водохранилища со стороны города будет благоустроен полностью. Проведут озеленение, установят малые архитектурные формы, лавочки.

9 ответов на животрепещущие вопросы

На пресс-конференции журналисты задали вопросы волнующие всех калужан. Публикуем ответы.

- Насколько сегодня актуально для Яченского водохранилища проблема незаконных сбросов, врезок в канализацию?

- Данная проблема она во все времена была и будет. Но установка на водовыпусках локальных очистных сооружений позволит минимизировать тот ущерб, который возможно будет от каких-то несанкционированных врезок. Плюс при производстве работ всё, что обнаружим, обязательно закомпонируем [установят заглушки, - прим. ред.]. Виновных, если таковые будут выявлены, привлекут к ответственности, - ответил Дмитрий ШМАКОВ

- А когда точно начнётся очистка водохранилища?

- Сейчас ведутся подготовительные работы. Скорее всего, в начале июля, - ответил Михаил Прохоров начальник отдела использования водных объектов министерства природных ресурсов и экологии Калужской области.

- Планируются дополнительные методы очистки воды?

- В настоящее время проект разработан именно на расчистку, не на реабилитацию. Сейчас основная задача извлечение ила, уборка его, частичная уборка растительности. Анализ воды после работ покажет, нужны ли дополнительные методы, - ответила Галина Федулова.

- Не разобьёт ли техника всё, что мы благоустроили?

- Движение техники по набережной Яченского водохранилища осуществляться не будет. Она будет ходить по улице Садовой и частично по той части набережной, которая ещё не реконструирована, - ответил Михаил Прохоров.

- Проработан ли трек вывоза грунта с карты и будет ли потом восстановлена улица Садовая?

- Всё, что мы будем вывозить, будет вывозиться автомобилями, которые находятся в общегражданском обороте. Никто никаких улиц разрушать не собирается. И все грунты вывозятся по объездным дорогам. Через центр города никто ездить не будет, - ответил Дмитрий Баршин.

- Могут ли калужане тренироваться и отдыхать в обычном режиме или территория будет как-то огорожена?

- Проект обязывает подрядчика согласовывать график работы со спортивными школами, учитывать время проведения их мероприятий. Во время соревнований на этих участках работать не будем. Вся наша деятельность будет проходить только в воде, на берег выходить не будем, - ответил Дмитрий Баршин.

- Как часто нужно чистить подобные объекты?

- Водохранилище – это объект с достаточно медленным обменом воды. Расчистки хватает не менее, чем на 15 лет, - ответила Галина Федулова.

- Защищены ли ихтиофауна и моллюски, обитающие в водохранилище?

- Все работы, которые будут проводиться на водохранилище согласованы с московским управлением по рыбоводству и тут может быть незначительный ущерб, он не является критическим. Положительный эффект будет в разы превышать отрицательный, и условия обитания ихтиофауны и моллюсков значительно улучшатся после проведения работ, - ответила Галина Федулова.

- Будет ли запах от складирования ила?

- У нас большой опыт многочисленных расчисток. Жалоб на запах иловых отложений не поступало ни разу. Я думаю, что какого-то критического запаха не будет. Если что-то будет, мы просим вас потерпеть. Это наша общая проблема, мы делаем это на благо города и водного объекта. Будем надеяться, что в этом плане всё будет хорошо, - ответила Галина Федулова.

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