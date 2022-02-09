Волшебное кольцо. Участок дороги на Правобережье в Калуге стал для водителей камнем преткновения

Как мы уже писали ранее, в авариях на дорогах Калужской области за прошедший год зафиксировано рекордно низкое количество погибших.

Это подтверждает официальная статистика ГИБДД России по Калужской области Безусловно, это добрая новость.

Однако и она не отменяет того факта, что ежедневно на дорогах города случается немалое количество аварий, и хорошо, если результаты таких встреч оставляют печать только на кузове машины.

Этой публикацией мы запускаем серию статей о самых проблемных для водителей участках дорог Калуги. Надеемся, они помогут найти решение проблемы и сделать наш любимый город безопаснее. Начнем с бурно растущего Правого берега Калуги.

Проблемное кольцо

Особым центром притяжения аварийных ситуаций в Калуге становится участок с круговым движением по улице Фомушина, что возле микрорайона «Хороший».

Многие водители, в число которых вхожу и я, считают, что это чуть ли не самое проблемное кольцо нашего города.

Чтобы узнать, справедливы ли такие утверждения, я опросила жителей близлежащих районов.

— Сами аварии здесь не часто, но видела, – рассказала жительница микрорайона Хороший Юлия СЫЧЕВА. – А вот аварийных ситуаций очень много. Особенно, когда съезжаешь с кольца на улицу Серафима Туликова. Бывает, что не включают правый поворотник, не показывают перестроение. Бывает, что поворачивают из крайней левой полосы, выскакивают прямо перед носом.

Те, кто въезжает на кольцо со стороны деревни Шопино, очень часто не уступают, – говорит в заключение Юлия. – Лично меня подрезали именно в этом месте. Автомобиль летит с той стороны, хотя прекрасно видит, что у меня поворотник, я съезжаю с кольца. Мне пришлось уходить от удара на «встречку». Основная проблема именно на съездах, здесь чаще всего бьются.

— Оооо, про это кольцо можно говорить бесконечно, – отвечает на наш вопрос житель микрорайона Веснушки Владимир КЛИШИН. – Аварийные ситуации создаются регулярно. На мой взгляд, где-то 80% водителей ездят, не соблюдая правила. Поворачивают из любой полосы. Вообще суть проблемы в том, что люди не умеют ездить по кольцу, не знают, как правильно с него съезжать, отсюда и куча аварий.

- Со мной такие ситуации случаются редко, потому что я стараюсь заезжать сразу на крайнюю полосу и с нее же съезжать с кольца, но постоянно наблюдаю, как водители поворачивают резко из третьей полосы, – продолжает Владимир. – Подрезают там друг друга регулярно. Один раз даже видел следы на тротуаре. Видимо, кто-то в очередной раз кого-то подрезал, и автомобиль унесло. В «Веснушках» такая же проблема, но все равно гораздо спокойнее, чем на этом кольце. Здесь просто сумасшедший дом.

Что поможет?

Мне удалось поговорить и с водителем пассажирского автобуса. Он регулярно проезжает этот участок дороги, следуя рабочему маршруту. Мужчина согласился дать анонимный комментарий:

— На кольце аварии периодически бывают, но больше на светофоре Хороший–Кошелев, который чуть дальше. Там часто бьются, и даже со смертельным исходом было в прошлом году. А на кольце притерлись – и все, но аварийных ситуаций создается очень много, и я всегда стараюсь притормозить, потому что они подрезают, когда съезжают с кольца на улицу Фомушина. Хотя я на автобусе по кругу дальше еду, сигналю им. Некоторые люди, видимо, права купили. Не соблюдают правила.

Когда инспекторы ДПС там стоят, то да – тихо, но только они уехали – все, – резюмирует мужчина. – Там нужно камеру ставить. И еще на скорость камеру на светофорах от «Хорошего» до «Веснушек». Потому что там летят.

Я сама как водитель не раз попадала в аварийные ситуации, созданные другими участниками, на этом отрезке дороги. По моим наблюдениям, помимо вышеперечисленных проблем преодоление этого участка вызывает сложности еще и у тех, кто проезжает здесь впервые или бывает редко.

По реакции водителей становится понятно, что они не ожидают сужения четырех полос прилегающей дороги (ул. 65 лет Победы) до трех на кольце и, изначально находясь на второй и третьей полосе, спешно пытаются перестроиться. Все как в детской игре в стульчики. Стульев – 3, а игроков – 4. И кого-то обязательно подвинут, что и заканчивается «притиркой» автомобиля справа или слева.

Официально

Чтобы окончательно прояснить ситуацию, мы обратились за информацией к профессионалам. В УМВД России по Калуге нам дали развернутый ответ от дорожной полиции, который без особых сокращений размещаем для наших читателей.

Надеемся, это информация для кого-то станет полезной.

— За 12 месяцев 2021 года на перекрестке с круговым движением, расположенном по ул. Фомушина в мкр. Хороший г. Калуги, зарегистрировано 33 ДТП с материальным ущербом (без пострадавших), за январь 2022 года – 2 ДТП с материальным ущербом (без пострадавших).

Виды ДТП – это столкновение и наезд на препятствие.

Основными причинами ДТП явились: нарушение правил при круговом движении, несоблюдение безопасной дистанции.

При въезде на перекресток, на котором организовано круговое движение, водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрестку (пункт 13.111 ПДД РФ).

Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении, кроме случаев, когда совершается поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение (пункт 8.5 ПДД РФ). То есть на перекресток с круговым движением разрешается заезжать с любой полосы.

Проезжая часть ул. Фомушина со стороны ул. 65 лет Победы до перекрестка имеет четыре полосы движения. В населенных пунктах водители транспортных средств могут использовать наиболее удобную для них полосу движения.

Однако на любых дорогах, имеющих для движения в данном направлении три полосы и более, занимать крайнюю левую полосу разрешается только при интенсивном движении, когда заняты другие полосы (пункт 9.4 абз. 3 ПДД РФ).

Таким образом, если дорога пустая, то въезжать на круг можно с любой из трех полос, крайнюю левую (четвертую) полосу занимать запрещается. Однако, если движение интенсивное, тогда можно въезжать с любой полосы, в том числе и с крайней левой.

При повороте направо транспортное средство должно двигаться по возможности ближе к правому краю проезжей части (пункт 8.6 ПДД РФ). Въезжая на перекресток, водители обязаны двигаться как можно правее. Если въезжать на круг с крайней правой полосы, то и поворачивать на круг (заезжать), необходимо только в крайнюю правую полосу. Это в данном случае и будет «как можно правее».

Если заезжать на круг со второй или с третьей полосы, тогда возможны два варианта: если справа все свободно, тогда «как можно правее» будет тоже заезд на крайнюю правую полосу; если справа занято, тогда «как можно правее» будет заезд на вторую или следующую полосу на круге.

Покидая круг, водители обязаны руководствоваться общим принципом. Пункт 8.5 ПДД РФ «Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении». То есть выезд с перекрестка с круговым движением разрешен только с крайне правого положения на проезжей части.

Данный участок улично-дорожной сети является постоянным (круглосуточным) маршрутом патрулирования нарядами дорожно-патрульной службы, в связи с чем дополнительные меры для повышения безопасности дорожного движения не требуются.

В сухом остатке

Участок с круговым движением возле микрорайона Хороший действительно оказался головной болью для водителей, что подтверждают местные жители.

Основной проблемой единогласно называют нарушение правил дорожного движения. Согласимся с предложением водителя автобуса: камеры, действительно, могут помочь в сложившейся ситуации.

Не лишним будет предупреждение участников дорожного движения об уменьшении количества полос по ходу движения от улицы 65 лет Победы в сторону участка с круговым движением.

Уважаемые читатели, а на каких участках калужских дорог возникают проблемы у вас? Пишите, а мы проверим, возьмем комментарии у специалистов, опубликуем подробный разбор и попытаемся найти ответ, как сделать этот участок если не удобнее, то хотя бы безопаснее.

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