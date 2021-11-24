Амбициозный капитан: волейболист клуба «Обнинск» ведет команду к медалям

В Калужской области в 2021 году появилась новая профессиональная спортивная команда. Волейбольный клуб «Обнинск» начал выступление в чемпионате России. Мужская команда уже провела шесть матчей и возглавляет турнирную таблицу Высшей лиги «Б».

«Обнинск» ставит перед собой амбициозные цели – выиграть в первом же сезоне медали чемпионата России. У такой команды должен быть и сильный капитан. Им стал уроженец Калуги Никита Савостьянов. 25-летний связующий рассказал о начале своей карьеры в родном городе, путешествии по России и о старте сезона в новом флагмане спорта нашего спорта – волейбольном клубе «Обнинск».

Команда и дисциплина

- Никита, как ты попал в волейбол?

- Это произошло совершенно случайно. До волейбола я занимался плаванием, баскетболом и футболом. Мои родители были всегда за то, чтобы я увлекался спортом. В 10 лет друг меня позвал в секцию волейбола. Тренировки проходили на базе шестой городской школы. Вот так и началось мое длительное путешествие в этом виде спорта.

- Чем привлек волейбол?

- Мне вообще больше нравятся командные виды спорта. Это намного интереснее, чем индивидуальные соревнования. Параллельно с волейболом я до 16 лет продолжал заниматься также баскетболом.

- Какой твой рост сейчас? В семье были еще высокие родственники?

- 205 сантиметров. Очень высоких родственников больше нет. Отец ростом 186 сантиметров. Так что я такой один в семье.

- Ежедневные тренировки и постоянные разъезды на соревнования сказывались на твоей учебе?

- На мои оценки это точно не повлияло. Потому что учителя понимали, что я занимаюсь серьезно спортом. Всегда шли мне на встречу, а их не подводил, наверстывал упущенное.

Никита Савостьянов дебютировал в профессиональном волейболе в 16 лет.

- Но от спорта молодых людей часто увлекают улица и куча соблазнов, которые есть в обычной жизни. Как ты справился с этим?

- С дисциплиной у меня проблем никогда не было. Всегда соблюдал спортивный режим. А семья вложила в меня правильное воспитание, так что плохие компании я обходил стороной. Да и времени, честно говоря, думать о глупостях не было.

- В 16 лет ты уже дебютировал в Первой лиге чемпионата России. И тебя стали привлекать к играм основного на тот момент клуба Калужской области – «Оки». Тяжело тебе дался переход из юношеского во взрослый волейбол?

- Это был непростой период моей жизни. Все-таки в юношеских командах ты выступаешь по большей степени для себя, стараешься показать хорошую игру. Но это не жизненно важно. А тут я попал в «Оку», где были собраны профессиональные опытные волейболисты, для которых игра – это работа. В начале было точно не просто, но с годами я к этому привык.

Никите Савостьянову после распада «Оки» пришлось уехать из Калуги.

Москва-Владимир-Кисловодск-Муром

- Но в 2016 году профессионального волейбола в Калуге не стало. «Ока» прекратила свое существование. Не думал о завершении карьеры?

- Конечно, нет. Я хорошо себя проявил в матчах Первой лиги. Поступило предложение перейти в клуб МГТУ из Москвы. Я подписал трехлетний контракт.

- Долго сомневался над этим переездом, все-таки надо было покидать родительским дом, начинать самостоятельную жизнь?

- Это было важное решение в моей жизни. Но понимал, что в профессиональной карьере все равно без переездов в другие города невозможно обойтись.

- МГТУ – серьезная команда, которая ставит обычно перед собой высокие цели. В первый сезон ты много играл?

- Я не был основным связующим. Все-таки молодой возраст давал о себе знать. Но чтобы усилить подачу, меня, конечно, выпускали. Во втором сезоне уехал в аренду в волейбольный клуб «Владимир».

Несколько лет Никита Савостьянов был капитаном во Владимире.

- Снова тебе пришлось вливаться в новый коллектив. Насколько ты коммуникабельный, легко сходишься с людьми?

- С этим проблем у меня нет. Особенно сейчас. Все-таки волейбольный мир – это одна семья. С годами ты узнаешь все больше игроков, которые тебе потом в карьере встречаются в тех или иных командах.

Во Владимире у нас был молодой коллектив, который постоянно прогрессировал. В этой команде я, кстати, в первый раз получил капитанскую повязку, стал одним из лидеров команды. Во Владимире выступал три сезона. В заключительном чемпионате мы выиграли золотые медали Высшей лиги «Б». Это был мой первый значимый успех в карьере. К тому же, он был достигнут в тяжелейших условиях. Ведь все игры провели, когда в составе было всего 8 игроков. У клуба имелись большие финансовые проблемы, но свою задачу на площадке мы выполнили.

- В итоге зарплату за сезон ты получил?

- Да, но с большой задержкой. Наверное, ждал около полугода. Вообще в российских клубах есть такая проблема, когда зарплату можно ждать и большое количество месяцев. Поэтому приходится делать какую-то финансовую подушку безопасности, чтобы была уверенность в завтрашнем дне.

- После «Владимира» ты пошел на повышение?

- Да, на меня вышли менеджеры клуба «Трансгаз Ставрополь». Эта команда выступала в Высшей лиге «А». В Кисловодске, где базировался клуб, я выиграл еще одну золотую медаль чемпионата России.

Никита Савостьянов вернулся в Калужскую область.

Амбициозный клуб «Обнинск»

- Первый коронавирусный сезон ты вновь провел во Владимирской области, на этот раз в клубе «Муром». Но летом 2021 года, наконец, вернулся домой. Как появилось предложение от клуба «Обнинск», который только начинает свой путь в профессиональном волейболе?

- В мае мне позвонил главный тренер команды Сергей Киндинов. Создавался новый коллектив, который ставит перед собой высокие цели. Тем более, что в «Обнинске» собирали максимально количество воспитанников волейбола Калужской области. Я недолго думал и согласился вернуться домой. Самое главное, что меня убедило перейти в «Обнинск», - это амбиции и высокие задачи клуба.

- Вы сыграли уже первые шесть матчей в новом сезоне. Идете во главе турнирной таблицы чемпионата России. Какие условия для работы созданы в Обнинске?

- Все на очень высоком уровне. Начиная от условия тренировок, заканчивая профессиональным отношением к делу руководства и тренерского штаба клуба. Все наши спортивные и бытовые проблемы решаются очень быстро.

Никита Савостьянов связывает свое будущее с «Обнинском».

- «Обнинск» - молодая команда, состав которой был собран несколько месяцев назад. По прошествии двух туров, как можешь оценить ваши шансы в новом сезоне?

- Коллектив подобрался боеспособный. Ведь иногда можно пригласить много сильных игроков, а результата не добиться. Все зависит от «химии» в команде. У нас в этом плане все хорошо, есть взаимопонимание как на площадке, так и за ее пределами. Конечно, прибавляет уверенности сильный тренерский тандем Сергея Киндинова и Андрея Петрова, которые работают в «Обнинске». Так что все шансы для того, чтобы бороться за медали чемпионата России, у нас есть.

- Ты готов на несколько сезонов завершить свое волейбольное путешествие, помочь «Обнинску» успешно выступить в этом сезоне и попасть в Высшую лигу «А»?

- Наш клуб амбициозный. «Обнинск» должен стать командой, которая будет отставить честь Калужской области на самом высоком уровне. Ведь для волейбола, скажем, не нужны такие высокие бюджеты, как в футболе. Поэтому есть возможность при должном отношении региона и партнеров к клубу пробиться в Суперлигу. Это очень важно не только для игроков, тренеров и болельщиков, но и для будущего поколения. Молодые волейболисты должны иметь возможность после окончания спортивных школ в Калужской области начать свой профессиональный путь в родном регионе.

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