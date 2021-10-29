Ломанутся ли москвичи в Калугу на нерабочей неделе

Калужане в эти предвыходные дни ведут активно споры в сети, что же будет в городе на период столичного локдауна? Побегут ли москвичи скупать билеты на поезда, самолеты и автобусы, чтобы переждать время жестких ограничений в нашем славном городе, где будут работать не только театры и музеи?

Мы решили попробовать разобраться в этом вопросе и первым делом посмотрели, как обстоят дела с билетами из столицы в Калугу на эту и следующую неделю?

Помимо этого, мы ознакомились со спросом на билеты в Калугу из Смоленска. Ведь этот соседствующий с нами регион тоже ввел жесткие ограничения, сравнимые с московскими.

Оказалось, что билеты есть в наличии на весь период локдауна, как из Смоленска, так из Москвы.

С 28 октября по 7 ноября, по информации с сайта booking.com, 88% вариантов жилья недоступно, но на портале airbnb.ru можно забронировать более 70 вариантов жилья.

На «Авито» доступны более двухсот квартир. Так что, похоже, страхи о наплыве туристов немного преувеличены.

Также мы решили выяснить куда жители Калуги решили отправиться на время внеплановых выходных.

- Большая часть туристов из Калуги отдала приоритет Краснодарскому краю, затем следует Крым и выбор оставшихся горожан пал на Центральную Россию, - рассказывает представительно одной из турфирм Калуги Александр. - Из зарубежных стран в лидерах у калужан: Египет и Таиланд.

Основным мотивом жителей города уехать за границу - стала неясность во многих регионах России в отношении пцр-теста для приезжающих гостей, - поясняет он. – Еще до объявления локдауна калужане уже начали заботиться о том, где проведут свои осенние выходные и многие воспользовались акцией, по которой действовал кешбэк 20%. Очень много билетов было продано еще 2 месяца назад.

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