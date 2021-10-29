Районы, кварталы: память о советском летчике и градоначальнике, разоблачившем губернатора

Продолжаем наш проект Районы, кварталы, в рамках которого рассказываем о разных местах Калуги. В этот раз мы прогулялись по улице Карпова.

В октябре калужане отмечают день памяти летчика-истребителя и дважды Героя Советского Союза Александра Терентьевича Карпова. В эту пятницу, 29 октября, прошло ровно 77 лет со дня смерти великого летчика. Он погиб при выполнении боевого задания.

Известно, что самолет Александра Терентьевича рухнул в Финский Залив Балтийского моря из-за плохой видимости.

В эту историческую дату мы решили вспомнить, чем же знаменита не менее историческая улица, названная в честь героя, а также узнать, кто еще из известных калужан оставил на ней свой след.

Здание бывшего телеграфа. Построено в 1915 году.

Памятная табличка.

На строгом сером здании бывшего телеграфа сразу же бросается в глаза табличка, перечисляющая заслуги Александра Терентьевича.

А свое начало улица берет неподалеку от церкви Покрова «На рву».

Это – дом №1 по улице Карпова. Памятник архитектуры был построен еще в конце XVIII века.

Как мы уже когда-то рассказывали, в этом красивом здании некогда жил градоначальник Иван Иванович Борисов. Он навсегда прославился своим разоблачением тогдашнего губернатора - Дмитрия Ардалионовича Лопухина.

В 1801 году городской голова написал царю челобитную, рассказав о всех шалостях Лопухина, которыми были недовольны горожане.

- От губернаторских проделок страдали не только бедняки, крепостные крестьяне, как это обычно бывало, в данном случае жалобы исходили от помещиков, купцов и фабрикантов, - написала краевед Генриетта Морозова в своей книге «Прогулки по старой Калуге».

Тогда в Калугу послали неподкупного ревизора Державина. После серьезной проверки Лопухина отстранили от должности губернатора.

А рядом с потрепанным временем жилищем бывшего градоначальника расположились ухоженные дома и аккуратные офисные здания.

Улочка продолжается невысокими зданиями. И если бы эти дома не были вдоль и поперек исписаны всяческими непотребствами – можно было бы запросто представить себя калужанином конца ХVIII века.

А здесь расположен военный комиссариат.

Нельзя не отметить, что улица Карпова пестрит необычными домами.

Нынешнее здание почты также известно, как дом Сухозанет.

Еще одно историческое здание улицы Карпова построил Григорий Фалеев так же в конце XVIII века. Этот памятник архитектуры назвали в честь его последнего владельца – военного министра и генерала артиллерии Николая Онуфриевича Сухозанет.

Ранее зданием владел городской голова Корней Миронович Богданов и ротмистр Палтов.

Сухозанет прославилсяво времена своего участия в Наполеоновских войнах, а также Восточной войны 1853-1856 годов.

Генерал купил этот дом в Калуге в 1868 году. Здесь же он жил, когда ушел в отставку.

Помимо ухоженных и отреставрированных «домиков с открытки» на улице Карпова сохранились и вот такие жилые здания со старинными воротами, которые, к сожалению, не пощадило время.

Осенью старая Калуга приобретает какой-то свой, особый шарм.

Немного погодя с улицы Карпова можно добрести до гостиного двора и церковь Рождества Пресвятой Богородицы.

Еще один безумно красивый дом в этом районе. Сейчас историческое здание заполонили офисы, а когда-то тут был кинотеатр "Художественный".

А так здесь было раньше. Фото: фонды ГБУК КО «Калужский объединенный музей-заповедник».

Старинная усадьба Билибиных. К сожалению, сейчас здание находится в плачевном состоянии и с годами краше не становится.

По соседству на контрасте расположился дом, будто с иголочки.

А ближе к концу улица застроена типовыми домами ХVIII века.

Старая Калуга будто была создана для медленных прогулок тихим осенним вечером. И улица Карпова – не исключение. Именно здесь калужанам открывается возможность побродить среди домов, пропитанных историей.

Но, как и ,пожалуй, любому историческому району Калуги, многим домам на этой улочке остро необходима реставрация. Иначе через какое-то время гулять нам будет уже негде.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!