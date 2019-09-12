Как городской голова разоблачил губернатора

Купцы Борисовы изначально занимались щетинным делом, имели целый завод. В 1789 году городским головой становится Иван Иванович Борисов. Современники отзывались о нём как о честном и справедливом человеке, меценате. Когда в 1804 году открылась Николаевская мужская гимназия, при ней учредили класс бухгалтерии, на который Борисов пожертвовал 300 руб­лей и за свой счёт напечатал «Руководство по части бухгалтерии», написанное директором гимназии Потресовым.

Жил Борисов в доме, который сохранился до сих пор на пересечении улиц Карпова и Марата, рядом с храмом Покрова на рву. Дом был каменным, построен по «образцовым проектам» примерно в конце ХVIII века. Здание очень красивое, потолок и стены в парадных залах второго этажа были в живописных росписях.

В истории градоначальник Борисов известен скандалом с разоблачением калужского губернатора. В то время им был действительный статский советник Дмитрий Ардалионович Лопухин, который творил в городе что хотел: присваивал чужие деньги, брал взятки, любил покутить и покуражиться. После жалобы, отправленной Борисовым, в Калугу прислали ревизора Державина, прибывшего в наш город 17 января 1801 года. Краевед Генриетта Морозова в своей книге «Прогулки по старой Калуге» пишет: «В 1801 году Борисов, выражая всеобщее возмущение калужан губернатором Лопухиным, написал царю челобитную. От губернаторских проделок страдали не только бедняки, крепостные крестьяне, как это обычно бывало, в данном случае жалобы исходили от помещиков, купцов и фабрикантов. Может быть, поэтому им был дан быстрый ход и на расследование был послан сенатор Гавриила Романович Державин, известный своей неподкупной честностью и справедливостью. Не желая дать возможности губернатору замести следы своих преступлений, Державин представился частным лицом, а сам занялся сбором сведений о деятельности Лопухина. И, только подкрепив фактами жалобы горожан, он явился в губернское правление с объявлением своей миссии. Ревизор посетил палаты гражданского и уголовного суда, взяв на дом для изучения интересующие его документы. Донесение Державина о результатах ревизии было суровым и нелицеприятным, но Лопухину удалось избежать суда. Он был только отстранён от должности калужского губернатора, как говорится, отделался лёгким испугом».

Во время проведения ревизии Державин некоторое время жил в одном из домов Борисова, возможно, в том, который упоминался в начале статьи.

Эта статья была опубликована в №37 газеты «Калужский перекрёсток» от 11.09.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.