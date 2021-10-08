Глава УКТ Калуги Вадим Витьков: «Экономика калужских перевозок на пределе»

В начале этого месяца мы уже поднимали тему пассажирских перевозок в Калуге.

Напомним, многие калужане жалуются на ухудшение качества обслуживания в общественном транспорте. Он стал ходить реже.

По словам частных перевозчиков, причина в банальной нехватке денег на зарплаты, запчасти, ГСМ, потому что тариф на перевозки слишком низкий и уже не покрывает все расходы.

В продолжение темы мы встретились с директором «Управления Калужского троллейбуса» Вадимом ВИТЬКОВЫМ и взяли у него интервью.

- Вадим Владимирович, ваши коллеги из частного сектора говорят о необходимости поднять тариф. Вы с этим согласны?

- Тариф чрезвычайно отстал от экономической ситуации. И наша главная задача на этот год - нивелировать негативную разницу между тарифом 5-летней давности и ростом цен на основные статьи расходов.

Смотрите сами. В 2017 году цена бензина был 33 руб./литр, а в 2021 году уже 49 руб./литр, электричество за 5 лет выросло на 45%, про запчасти вообще тяжело говорить, металл только в этом году вырос вдвое.

При таком тарифе нельзя говорить о каком-либо развитии, здесь уже даже о выживании говорить сложно.

У нас только официальная, усредненная для разных направлений товаров и услуг, инфляция с 2017 года по сегодняшний день составляет не менее 4-5% в год. А на жизненно необходимые для нас горюче-смазочные материалы, электричество и металл - в разы больше.

Как может жить предприятие, если оно 5 лет получает за поездку одну и ту же сумму, а необходимые для такой поездки составляющие выросли в несколько раз?

Я уже не говорю о необходимости хотя бы минимальной индексации зарплат водителям, кондукторам и ремонтникам, они ведь тоже люди. Покажите мне хотя бы какой-нибудь товар или услугу, цены на которые не изменились за 5 лет.

- Как вы считаете, как часто должен повышаться тариф?

- Раньше было так. Муниципальное предприятие в течение пяти лет возило пассажиров по далекому от реальности тарифу, вгоняя себя в кризис, а потом раз в 5 лет тариф пытался нагонять экономическую реальность и инфляцию.

Тем самым тариф вырастал сразу на несколько рублей.

На мой взгляд, логичнее было бы устанавливать автоматическое ежегодное изменение тарифа на уровень инфляции. Таким образом, не пришлось бы менять его сразу на 3,5,7 руб., которые накопились за все эти годы.

Изменение бы происходило максимум на 1 рубль ежегодно.

Основным источником формирования прибыли управления является оплата проезда пассажирами, и этот механизм необходимо пересмотреть.

Реакция калужан на повышение стоимости проезда была бы менее болезненной, если бы тариф повышался не раз в четыре года, а ежегодно индексировался на уровень официальной инфляции.

- Как ситуация обстоит с тарифами у соседей?

- Общественные перевозки - больная тема для управленцев всех областных центров.

Знакомясь с сайтами соседних муниципалитетов, можно убедиться, что в той же Туле или Липецке муниципальные перевозчики также публично возмущаются, что рост тарифов не успевает за ценами на топливо, запчасти и прочее.

Как и в Калуге, большую часть пассажиров там составляют льготники. При этом тарифы на перевозку пассажиров общественного транспорта в большинстве других городов заметно выше калужских.

К примеру, в Нижнем Новгороде и Туле имеется ночной тариф. В соседнем регионе – 35 рублей, а в Нижнем – 30. Днем проезд в Туле стоит 25 рублей, в Нижнем 28. В Казани проезд стоит 30 рублей, в Ярославле 28.

А у нас стоимость проезда в троллейбусе - 19 рублей, в автобусе - 22.

По оценке экономистов, это один из самых низких тарифов на проезд в общественном транспорте в Центральном федеральном округе.

- Насколько сильно недовольны работники УКТ существующим положением дел на предприятии?

- Любое повышение цен, в том числе на общественные пассажирские перевозки, вещь неприятная. В то же время мы постоянно говорим о безопасном, комфортном проезде граждан. А он тоже имеет свою цену. Например, водителям и слесарям УКТ следует своевременно и достойно платить. Но они возмущаются тем, что им уже давно не повышают зарплату.

Город растет, нужно расширять географию маршрутов движения муниципального транспорта, о чем, кстати, мечтают власти, и сами просят калужане.

Но транспортная реформа сталкивается с проблемой нехватки средств на приобретение новой, современной автотехники. Не пора ли принципиально решить эту проблему, а не латать, образно говоря, Тришкин кафтан?

Наша справка

Куда жаловаться на работу общественного транспорта

1) Граждане могут подать письменную жалобу в Городскую Управу Калуги - это самый стандартный вариант. Однако нет гарантии, что на нее отреагируют оперативно, ведь в начале жалобу должны признать обоснованной.

Ответа придется ждать в течение 30 дней.

2) В мае 2016 года начала работать Центральная диспетчерская служба, которая осуществляет контроль за работой транспорта с помощью системы ГЛОНАСС и подключена к «Системе 112». Так что жалобу можно оставить и по этому телефону.

3) С февраля 2017 года жалобы принимают по телефону Единой диспетчерской службы по номеру 8-800-450-10-02.

Единая диспетчерская служба работает круглосуточно.