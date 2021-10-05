Планерка у Дмитрия Денисова: вакцинация и перебои электроэнергии

В понедельник, 4 октября городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ провел еженедельную планёрку с начальниками управлений и руководителями городских служб.

Очень важным на сегодняшний день вопросом в повестке стала вакцинация от новой коронавирусной инфекции на территории Калуги и области.

Вакцинация продолжается

О ходе вакцинации от новой коронавирусной инфекции на территории Калужской области рассказал заместитель министра здравохранения - начальник управления по связям с общественностью и коммуникациями в сфере здравоохранения Илья СОВАКОВ:

- На сегодняшний день в ковидных отделениях областных медучреждений находятся на лечении 1133 больных и свыше 3000 заболевших находятся под наблюдением дом. В большинстве случаев у больных диагностирован дельта штамм коронавирусной инфекции, который быстро распространяется и приводит к тяжелым осложнениям. Среди госпитализированных практически нет тех, кто привит от ковида. У привитых течение болезни происходит в легкой форме. Чаще всего такие пациенты лечатся дома, и очень редко попадают в стационар.

Дельта-штамму подвержены и дети, - продолжает Соваков. - Заболевание чаще всего протекает в виде температуры и в виде клиники кишечных проявлений. В отличие от ранее циркулирующих штаммов, данный штамм достаточно быстро приводит к развитию серьезных осложнений дыхательной недостаточности, высоким температурам.

Если в семье родители заболевают ОРВИ, а ребенок посещает школу, то имеет смысл до момента получения отрицательного ПЦР-теста, пока мы точно не знаем - ОРВИ это или ковид, таких детей переводить на дистанционное образование, - предложил Илья Соваков. - Такие дети могут быть потенциально опасны для других в школе и являться разносчиками опасной инфекции. Главной проблемой в этом оказалось информирование, а именно то, как школе станет доступна своевременная информация о заболевании родителей учащегося.

- Единственным способом защитить себя и близких является вакцинация. Пройти её можно, предварительно записавшись через сайт Госуслуги, в любом удобном для вас вакцинальном пункте или записаться по телефону *040, - отметил заместитель министра здравоохранения области Илья Соваков. - На сегодняшний день в Калужскую область поставлено 5670 доз вакцины «Эпивак корона». По плану, для выработки коллективного иммунитета сделать прививку от COVID-19 должны более 650 тысяч жителей области. По последним данным, первым компонентом привились свыше 303 тысяч калужан, более 280 тысяч завершили вакцинацию полностью. Чтобы увеличить количество привитого населения, по мнению замминистра здравоохранения региона, необходимо с наступлением холодов создать на объектах социального назначения пункты вакцинации, к примеру, торговые центры и библиотеки. А также увеличить информационную компанию на улицах города.

Также Илья Совков призвал развернуть новые вакцинальные пункты в социально значимых объектах, например, в библиотеке Белинского.

Дмитрий Денисов положительно оценил это предложение и подчеркнул, что библиотека выгодно расположена в плане распределения трафика и пообещал проработать вопрос об информировании учебных организаций о том, что делать при заболевании родителей учащегося, с управлением образования региона.

Перебои в электроэнергии

- Калужане на выходных заметили, что произошли отключения электроэнергии и остановка котельных, - заявил городской голова Калуги Дмитрий Денисов.

- Произошли остановки трех котельных, на двух теплотрассах случились порывы, - уточнил начальник Калужских городских электрических сетей Александр МИТЮХИН. - Было 28 отключений буквально за полмесяца. Да, действительно, на выходных пропало электроснабжение на трех котельных. В 11:50 было отключение, но в 12:48 все уже работало. Сейчас у нас до конца октября завершается программа реконструкции. Те самые кабели, которые чаще всего выходят из строя, как раз заложены в программу по реконструкции. Это порядка 10 километров линии 10 киловольт. 6 километров кабельной линии 0,4 киловольта. До конца октября эти работы выполнятся, и к сезону таких проблем с отключениями уже будут минимализированы.

По словам Александра Митюхина, сейчас ситуация стабилизировалась. Электроснабжение восстановлено. Котельные работают в штатном режиме.

Напомним, что в предыдущие годы отапливать дома начинали не раньше начала октября. В этом году из-за погодных условий тепло пришло в соцучреждения 15 сентября, с 20 сентября – в жилые дома. В Калуге совместную работу по решению ситуаций с перебоями тепла ведут специализированные управления и ГЖИ.

Дмитрий Денисов признал большой объем уже завершенных работ по реконструкции кабельных линий и надеется на скорейшие реконструкции по оставшимся отрезкам.

Благодарность за ливневки

В конце планерки Дмитрий Денисов по традиции отвечал на вопросы граждан из соцсетей.

- С вечной лужей на пересечении Тульской и Максима Горького можно попрощаться, - прокомментировал городской голова. - Этот перекрёсток стал первым в списке проблемных участков, на которых после дождей подолгу стоят большие лужи. С него работу и начали. За выходные специалисты «Калугаспецавтодора» установили здесь дополнительный ливнеприёмный колодец и проложили шестиметровую трубу для того, чтобы вода больше не собиралась на пешеходном переходе и не мешала движению, как это было раньше .

Похожие проблемы до конца года устраним на перекрёстках улиц Московская - Азаровская, Телевизионная - Билибина, Ленина – Суворова, - подытожил Дмитрий Денисов.