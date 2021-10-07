Районы, кварталы: калужская Эйфелева башня, советский стрит-арт и лес посреди каменных джунглей

Продолжаем наш проект Районы, кварталы, в рамках которого рассказываем о разных местах Калуги.

В этот раз мы прогулялись по улице Телевизионной.

Итак, чем же знаменит этот уголок нашего города?

Конечно, наиболее известной достопримечательностью улицы Телевизионной была и остается телебашня – самое высокое сооружение нашего города. Она достигает 196 метров в высоту, а построили ее в далеком 1957 году.

Калужская телебашня уже стала визитной карточкой областного центра.

А совсем недавно, в конце августа, на башне зажгли художественную подсветку в честь 650-летия Калуги. На вышке смонтировали 7 770 светильников, которые освещают улицу в позднее время суток.

Теперь наша телевышка еще больше напоминает калужанам Эйфелеву башню.

Так здесь было раньше, в 1964 – 1974 годах. Фото: pastvu.com

Продолжается улица вдоль Пятницкого кладбища.

Машины в районе телебашни и кладбища едут непрекращающимся потоком. Во время нашей прогулки мы невольно задумались о том, каково же жильцам придорожных домов.

А чтобы не гадать – задали вопрос местным жителям.

- На район я не жалуюсь, у нас тут все остановки рядом, до центра близко и на работу легко добираться, - улыбнулась Нина Петровна. - Правда, в продуктовые магазины приходится добираться далековато – ближе к Чичерина или перекрестку с Билибина. А насчет машин вы правы – бывает шумно, особенно в наших домах, возле телевышки. Хуже всего, когда очередной водитель включает музыку на полную катушку и стоит в пробке. Летом, когда окна открыты, совсем плохо. Но зато у нас дворы очень зеленые, что тут сказать!

Во дворах, действительно, много растений.

Как и многие другие улицы нашего города, Телевизионная может «похвастаться» огромным количеством старых домов, которые годами стоят без ремонта.

Некоторые здания буквально трещат по швам.

Однако кое-каким двухэтажкам здесь все же навели марафет.

В 1950-х годах напротив Пятницкого кладбища все так же стоял сохранившийся до наших дней ряд двухэтажных зданий. Фото: из архива А. В. Оганджанова, pastvu.com

А теперь на фоне малюсеньких домов в этом районе по классике жанра выросли новостройки исполинских размеров.

Еще одна местная достопримечательность - городской досуговый центр.

Напротив ГДЦ мы наткнулись на пару старинных домов с необычным остеклением. Однако от некогда красивых зданий 1920-х годов постройки остались лишь недовыбитые стеклышки и изрисованные маркерами двери с фасадами.

Но немного погодя исторические дома сменяются уже знакомыми хрущевками.

На перекрестке с улицей Билибина всегда много людей. Именно в этом месте кипит бытовая жизнь этого района: тут можно найти множество разных магазинов, а также аптеки.

- У нас очень удобный район! – восхищается местная жительница Мария Сергеевна. – Рядом все есть: школа, магазины, остановки общественного транспорта. Близко к центру. По вечерам здесь спокойно, уличное освещение есть – домой возвращаться не страшно. Я здесь живу большую часть своей жизни и никогда даже не думала переезжать.

Следующим пунктом нашего назначения на улице Телевизионной стала упомянутая Марией Сергеевной школа №7.

Фасад школы украшает классическая советская уличная живопись.

А совсем рядом с учебным заведением раскинулась популярная среди калужан Комсомольская роща – памятник природы прямо в центре города.

Комсомольская роща (она же Сосновая) почти никогда не пустует. Сюда стекаются все живущие на ближайших улицах горожане, чтобы прогуляться с детьми, выгулять собачек, отправиться на пробежку или просто подышать бодрящим сосновым воздухом.

Особенно свежим воздух здесь показался после нашего долгого пути рядом с проезжей частью, что тянется вдоль всей Телевизионной.

Прямо то, что доктор прописал!

Но роща рано или поздно остается позади, а Телевизионная простирается дальше.

Возле садового центра улица поворачивает в сторону и заканчивается уютной аллеей.

В целом, можно запросто понять тех жителей улицы Телевизионной, которые говорят, что район у них удобный. Пожалуй, это – именно то слово, которым можно описать улицу. Она, действительно, комфортная для жизни – есть и где погулять, и где закупиться на ужин.

Конечно, без проблем не обходится. Старые дома на Телевизионной уже давно пора бы привести в порядок. Но, с другой стороны, то же самое можно сказать о большей части калужских улиц.

Будем надеяться, что когда-нибудь в хлипкие исторические двухэтажки еще вдохнут вторую жизнь.