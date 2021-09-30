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Крыши нет, но вы держитесь: в Калуге с апреля не могут починить крышу объекта культурного наследия

Автор: Станислав СТРЕЛКОВ. Фото автора.
Опубликовано: 30.09.2021 19:00 0 226
Крыши нет, но вы держитесь: в Калуге с апреля не могут починить крышу объекта культурного наследия

К нам в редакцию с жалобой на коммунальщиков обратилась жительница дома по улице Театральная, 29 Екатерина ЛЕСИК.

- Уже полгода идет капремонт крыши, - рассказала она. - Некогда красивый двор, который утопал в гортензиях и сирени, превратился в помойку для строительного мусора, горы строительных отходов с торчащими ржавыми гвоздями и штырями небезопасны для детей.

Постоянный шум держит в стрессе детишек и пожилых людей, - продолжает Екатерина. - На крыше отсутствует кровля почти полгода и все обильные ливневые дожди залили квартиры. Этот дом выстоял в 1941 году в пору немецкой оккупации, а за время «капремонта» он превращается в ветхое жилье. Из-за отсутствия крыши дождь поливал стены и серьезно пострадал фасад здания. Жильцы обращались в различные инстанции, но безрезультативно.

Как выяснилось, решение о начале капитального ремонта крыши дома 29 на улице Театральной было принято в апреле этого года. Дом относится к объектам культурного наследия.

За счет фонда капитального ремонта планировалось обновить крыши и фасады. Общая сумма ремонта составляет 16,6 миллиона рублей.

- В этом году пообещали сделать пешеходную зону и одновременно ремонт крыши, который назначали на весну, - рассказывает жилец дома Геннадий Жуковский. - За лето все обещали все отремонтировать и навести порядок в квартирах, которые также пострадали, но лето прошло и ничего в корне не изменилось, как у нас обычно бывает. Как был бардак, так и остался. Надеемся, что, хотя бы к ноябрю закончат.

27 сентября мы встретились с депутатом Городской Думы Калуги Светланой МАРТЫНОВОЙ, фирма которой является субподрядчиком на данном объекте, и попросили ее рассказать о причинах задержек и проблем.

- Бригада, выполняющая работы, не смогла справиться с объемами, в связи со сложной конструкцией кровли, - говорит Светлана Мартынова. - Для выполнения таких работ понадобилась бригада более высокой квалификации. Весной к работе приступили строители, которым поставили задачу - за лето сделать качественный ремонт крыши. Но, к сожалению, в ходе ремонта, выявился непрофессионализм и некомпетентность работников, поэтому мы приняли решение о прекращении сотрудничества с ними.

На данный момент времени ситуация улучшилась, освободилась хорошая, профессиональная бригада, которая делает все быстро и качественно, они уже приступили к укладке металла, чтобы дождь не затапливал квартиры жильцов и не страдало само здание.

Все необходимые материалы, которые требуются для ремонта имеются, - продолжает Мартынова. - Рабочие застелили поверхность, чтобы во время дождя люди не чувствовали дискомфорт, ежедневно убирается мусор, установлено круглосуточное дежурство на объекте, чтобы контролировать ситуацию.

Также нам удалось пообщаться с бригадиром данного участка и задать самый главный и интересующий всех жителей этого дома вопрос: «Когда же закончится ремонт крыши?»

- При хорошей погоде ремонт планируется завершить за полтора месяца, - говорит нам бригадир Салох. - Мы уже приступили к укладке металла, который в течение двух недель будет положен. Так же мы устранили все проблемы в квартирах жильцов, которые были вызваны проливными дождями и из-за отсутствия необходимого покрытия. Остальные работы для жителей опасности представлять уже не будут. Процесс ремонта достаточно сложный и непредсказуемый, но мы стараемся и прикладываем все усилия, для реализации проекта, чтобы жители чувствовали себя спокойно и комфортно.

Будем надеяться, что новая бригада не подведет, и вся работа будет закончена качественно и в срок. Мы будем следить за ситуацией.

Автор: Станислав СТРЕЛКОВ. Фото автора.
Опубликовано: 30.09.2021 19:00 0 226
Тэги: недвижимость жкх капремонт
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