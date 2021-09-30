Что ждет калужских водителей после модернизации дорожных камер

В последние пару месяцев правоохранительные органы постоянно сообщают о том, что в Калуге то на одном, то на другом перекрестке камеры начинают фиксировать новые нарушения.

Эти нововведения вводятся в рамках модернизации комплексов.

Мы решили разобраться в этом вопросе подробнее.

По информации Центра безопасности дорожного движения в 2021 году в Калужской области будут введены в эксплуатацию 5 стационарных комплексов фото видео фиксации (далее – ФВФ).

Тарусский район, автодорога Калуга – Ферзиково – Таруса – Серпухов, на участке км 84+211 по км 86+250 (с. Волковское);

Барятинский район, автодорога Мосальск – Барятино – «Брянск – Людиново – Киров» – А-130 «Москва – Малоярославец – Рославль», ул. 1 Мая (с. Барятино);

Малоярославецкий район, Окружная дорога г. Калуги – Детчино – Малоярославец, на участке км 6+760 – км 8+280 (пос. Детчино);

Малоярославецкий район, автодорога Окружная дорога г. Калуги – Детчино – Малоярославец, на участке км 3+500 – км 4+100 (пос. Юбилейный);

Калуга, ул. Московская, на участке от пересечения с ул. Переходной до д. 225а.

Также в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2022 год запланирована установка еще трех стационарных комплексов ФВФ.

Комплекс, работающий с 2016 года, сейчас фиксирует нарушения ПДД при проезде перекрестков, превышение установленной скорости движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии при запрещающем сигнале светофора, а после модернизации список будет расширен.

Дополнительно по предложению ГИБДД будут фиксироваться следующие нарушения ПДД:

при движении по ул. Ленина - выезд на полосу встречного движения;

при движении по ул. Кирова - несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги и поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги.

Запуск модернизированного комплекса планируется на октябрь этого года.

Для того, чтобы разобраться, какие задачи выполняют камеры для фиксации нарушений правил дорожного движения, мы обратились в Управление ГИБДД УМВД России по Калужской области.

Объектив против нарушителей

426 миллионов рублей — столько штрафов было собрано с водителей за 8 месяцев этого года при помощи дорожных камер.

Им удалось зафиксировать более 500 тысяч нарушений на территории Калужской области.

Примечательно, что в Калуге не было зарегистрировано ни одного ДТП, связанного с нарушением скоростного режима.

В чём преимущество всевидящего ока?

Часто бывает так, что перед камерой водитель снижает скорость, а проехав участок, снова давит на педаль газа. Но стационарные комплексы состоят из нескольких фоторадарных датчиков, которые устанавливаются на определённом расстоянии друг от друга и тем самым перекрывают всю пройденную автомобилем дистанцию.

Например, камера контролирует участок протяжённостью в определенное расстояние. Она позволяет фиксировать как мгновенную скорость в месте установки датчика, так и среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. Так что на одном участке дороги нарушитель может быть оштрафован дважды.

Где чаще всего происходят аварии и как на аварийность влияют камеры?

Наиболее аварийные места – это скоростные участки федеральных автодорог.

Как правило, ДТП происходят из-за превышения скорости, а также на перекрёстках, когда один из водителей не уступает дорогу автомобилю, пользующемуся преимуществом.

Часто попадают под колёса машин и пешеходы на пешеходных переходах.

После того как на пяти перекрёстках были установлены стационарные комплексы, аварийность на них значительно снизилась. Автомобилисты всё же предпочитают перед камерами правила соблюдать.

Слежка за зеброй

Помимо прочего, камеры определяют, когда водители не уступают дорогу пешеходам на нерегулируемом пешеходном переходе.

Фиксация события начинается в момент, когда пешеход вступил на пешеходный переход. При этом, если пешеход будет переходить дорогу вне зоны пешеходного перехода, и направления движения автомобиля и пешехода не будут пересекаться, то фиксация нарушения проводиться не будет.

Наша справка

В Центре безопасности дорожного движения нам предоставили информацию о местах, где в Калуге уже расположены камеры, и какое количество нарушений ПДД ими зарегистрировано за 2020 год.

Улица Набережная в районе 2-й Берендяковский переулок, дом 1. Наиболее часто фиксируется превышение скорости – 6671 случаев;

Улица Гагарина – улица Академика Королева. Наиболее частые виды нарушений: проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии – 3487;

Улица Кирова – улица Московская. Наиболее частые виды нарушений: проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии – 10957;

Улица Маршала Жукова, дом 19 наиболее часто фиксируется превышение скорости, не предоставление преимущества в движении пешеходам – 21382;

Улица Степана Разина – улица Тульская. Наиболее частые виды нарушений: проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии – 6697.