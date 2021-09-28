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Планерка у Денисова: итоги ремонта дорог, новые ливневки и отопление

Автор: Станислав СТРЕЛКОВ.
Опубликовано: 28.09.2021 15:21 0 255
Планерка у Денисова: итоги ремонта дорог, новые ливневки и отопление

В понедельник, 27 сентября городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ провел планёрку с начальниками управлений и руководителями городских служб.

Предлагаем обзор того, что на ней озвучили городские власти.

Дороги

Первый вопрос касался итогов реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году.

- В текущем году на реализацию проекта «Безопасные качественные дороги» предусмотренаобщая сумма финансирования 183,9 млн. рублей, - начал свой доклад заместитель начальника управления городского хозяйства Игорь БУГАЕНКО.

- Перечень автомобильных дорог, подлежащих ремонту в 2021 году, в рамках данного проекта, включают в себя 6 трасс, общей протяженностью 10,8км, общая площадь составила 179 000м². Это следующие автомобильные дороги:

  • Р-132 (Тульское шоссе);
  • Мост через Оку с транспортной развязкой;
  • Левобережный подход к мостовому переходу через Оку (дамба Яченского водохранилища);
  • Автомобильная дорога P-92 (от Секиотовского кольца до д. Колюпаново);
  • пер. Григоров;
  • ул. Декабристов.

- Благодаря современной подготовке технического задания досрочного проведения конкретных процедур, контракты с подрядной организацией ООО «Новые Строительные Технологии» были заключены заблаговременно, - говорит Игорь БУГАЕНКО. - Все это представило возможность подрядчикам приступить к работам на указанных объектах уже в апреле текущего года и соответственно завершить данные работы в обозначенные контрактам сроки. Контроль над ходом работ на ремонтируемых дорогах контролировали кураторы МКУ «Служба единого заказа городского хозяйства», а для осуществления строительного контроля в качестве независимой экспертизы заключался муниципальный контракт с «ООО СмолДорНИИ - Проект».

Так же на планерке рассказали какие участки дорог в Калуге, планируется отремонтировать в 2022 году в рамках БКД. 

Это следующие улицы:

  • Огарёва;
  • Чижевского;
  • Новорежская;
  • 2-ой Тульский переулок;
  • Энергетиков;
  • Космонавта Комарова (на участке от улицы Плеханова до улицы Пушкина);
  • Баррикад (на участке от улицы Константиновых до улицы Ленина);
  • ул. 8-ое марта.

Также, за счёт полученной в ходе торгов экономии, появились деньги, которые планируют потратить на ремонт следующих улиц:

  • Мельничная;
  • Кутузова;
  • Площадь Старый торг.

Дмитрий Денисов обратил внимание, что данные работы будут создавать определенные неудобства для калужан и что о сроках их проведения необходимо информировать население оперативно и в полном объеме.

Ливневые стоки

Следующим вопросом для обсуждения стали ливневки, из-за отсутствия которых во время дождей город тонет. В частности, речь шла об установке дополнительного ливнеприемника на перекрестке улиц Тульская и Максима Горького.

- Эти работы завершат до конца недели, - сказал заместитель начальника управления городского хозяйства Игорь Бугаенко. - Кроме того, такие же проблемы зафиксировали на перекрестках улиц Московская и Азаровская, Телевизионная и Билибина, а также на перекрестке улиц Ленина и Суворова. На этих участках данные проблемы планируем решить до конца года.

Также чиновники отчитались и о работах по «высвобождению» ливневок.

- Ранее, во время ремонта дорог некоторые из ливневок заасфальтировали, - говорит директор МУП «Калугаспецавтодор» Константин АНИКУШКИН. - Ведутся работы по поиску и приведению их в рабочее состояние.

На данный момент найдено 19 ливневок из 106 заявленных, до конца года планируется восстановить еще не менее пяти.

В реальности поиск решеток – довольно сложный процесс. Его сравнивают с поиском иголки в стоге сена. В настоящее время город занимается предотвращением потопов на ряде проблемных перекрестков.

Ливневые решетки расчистят на перекрестках Максима - Горького, Московской - Азаровская, Телевизионная - Билибина, Ленина - Чижевского, Никитина - Пестеля.

- В следующем году максимальное количество решеток из 106 попавших под асфальт, необходимо вернуть, - поручил городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ.

При этом градоначальник заверил калужан, что сейчас при проведении дорожных работ, таких ошибок, как ликвидация стоков, уже не допускается. Очистка решеток строго прописывается контрактом.

- Мы ливневые решетки ликвидировали в разное время, допустили такой в вывшей степени непрофессиональный подход к проведению работ, сейчас у нас профессиональная служба, где все отмечается и определяется, - добавил Дмитрий Денисов.

Тепло

Важной и актуальной темой для обсуждения стал отопительный сезон, который для некоторых калужан никак не может начаться, хотя стартовал он с 20 сентября.

- На данный момент без тепла остаются 30 многоквартирных домов, – сообщает начальник управления ЖКХ Калуги Александр ХАВКИН. - И только в трех из них батареи остаются холодными из-за аварии на теплосистемах, а именно из-за утечки на задвижках. Сейчас там активно работают специалисты Теплосети. Проблемы будут решены 27 - 28 сентября. Остальные 27 домов остаются холодными по вине управляющих компаний. Однако отопление во всех 30 домах находится на этапе запуска и в течение этой недели во все квартиры придет тепло.

Денисов отметил, что в Калуге отапливаются почти все дома, подключенные к центральному отоплению.

Ответы на вопросы

В конце планерки Городской голова по традиции ответил на вопросы граждан из соцсетей. В частности, насчет экологической проблемы в микрорайоне Куровском. Там пожаловались на сбросы химических отходов в приток Угры. Жители поселка заметили помутнение воды в речке 23 сентября. Мы писали об этом на прошлой неделе.  

- Предположительно промышленный сброс в реку произошел после аварии на канализационной насосной станции калужского индустриального парка «Росва», - говорит Дмитрий Денисов. - К сожалению, авария на канализационной станции произошла из-за перепада электроэнергии. Специалисты водоканала уже заменили насосное оборудование. В настоящее время все системы работают в штатном режиме.

Автор: Станислав СТРЕЛКОВ.
Опубликовано: 28.09.2021 15:21 0 255
Тэги: городской голова калуги
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