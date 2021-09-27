Калужское управление по охране объектов культурного наследия потребовало остановить ремонт Дома трудолюбия

История со старинной чугунной лестницей в здании на улице Чебышева в Калуге получила продолжение. Напомним, пользователи соцсетей били тревогу, что лестницу начали облицовывать плиткой, а представитель церкви информацию опроверг. А из официального ответа начальника управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгения ЧУДАКОВА, который получила наша редакция, стало известно, что реставрационные работы в Доме трудолюбия проводятся без согласования.

По словам Чудакова, собственник помещений - Калужская епархия русской православной церкви - разрешения на проведение ремонта не получал.

- Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Ансамбль Дома трудолюбия: Дом трудолюбия; Церковь Равноапостольного князя Владимира; Ворота» управлением не выдавалось, - ответил Евгений Чудаков. – С целью устранения нарушений обязательных требований Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» собственнику объекта культурного наследия выдано предписание о приостановке ремонтных работ до получения соответствующего разрешения. В случае неисполнения требований предписания в отношении собственника будут применены меры административного воздействия.

Ситуацию с ремонтом здания ранее нам комментировал настоятель храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы на рву Андрей БОГОМОЛОВ.

- Здание находилось в полуразрушенном виде, - рассказал он. – Мы, когда сюда пришли, было ощущение, что на протяжении 100 лет после революции здесь почти ничего не делалось либо делали только косметический ремонт. Возможно, подмазывали дыры, трещины, потому что мы, когда все вскрыли под штукатуркой на стенах были трещины и полуразрушенный кирпич. Стены просто обшили гипсокартонном, чтобы не было видно их состояния, и так было проще. Мы подняли гипсокартон, заново все заложили, стены оштукатурили. Полы точно так же были сделаны. Их никто не ремонтировал, просто настелили сверху линолеум. Мы все делаем так, чтобы было надёжно.

- Что будет размещаться в этом здании?

- Здесь будет духовный центр. При храме Покрова на рву двадцать лет уже действует воскресная школа. Мы просили вернуть это помещение для того, чтобы здесь открыть воскресную школу. У нас большое количество детей. До пандемии было 300. Сейчас не знаю, сколько соберется. Во время карантина мы не занимались. Здесь будут учиться наши дети, в том числе мои дети, дети наших прихожан, которые мне такие же родные, как и мои дети. Неужели я что-то буду делать так, чтобы моим детям или другим детям было плохо? Нет такой задачи.

- К какому сроку планируете закончить ремонт?

- Трудно сказать. Сами понимаете, всё зависит от средств. Мы восстанавливаем всё это на средства церкви и некоторых меценатов, которые нам помогают добровольно. Никто их не обязывал. Просто они из какого-то своего внутреннего долга и любви к детям тоже это делают. И как пойдет? Кто может сказать? Мы заинтересованы в скорейшем завершении работ, потому что нужно начинать занятия. Начался новый учебный год. Постараемся как можно быстрее всё это сделать. У нас престольный праздник на Покров, 14 октября. Раньше мы всегда старались к этому времени начать занятия. Если получится, будем стараться такой праздник для всех сделать к этой дате. Для наших горожан, для деток, для родителей. Представьте, 300 человек у нас в воскресной школе, у них по два родителя. Это ещё 600 человек. Плюс бабушки и дедушки. В нашем процессе завязаны почти тысяча человек. И все это видят, все это знают. Неужели мы на глазах у всех этих людей, которые все прекрасно знают, все видят, сочувствуют и сопереживают, мы какие-то будем мелкие пакости делать. Зачем это надо-то?

- Вдруг от неосознанности [начали закладывать лестницу плиткой]?

- Ну, конечно, все блогеры такие осознанные, комментарии пишут, а мы тут самые неосознанные.

Далее Андрей Богомолов обратил внимание корреспондента на мозаику при входе. Он рассказал, что дети его прихода делали её самостоятельно.