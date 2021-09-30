Глава СМЭУ Калуги рассказал, куда жаловаться на ямы и чего ждать от зимы

Немногим ранее мы начали подводить итоги сезона ремонта дорог, который хоть еще и продолжается, но с окончанием лета вошел в завершающую стадию.

Недавно, 15 сентября, мы опубликовали интервью с директором службы единого заказчика Калуги Татьяной АРЕН и рассказали о том, сколько дорог отремонтировали в Калуге за последние несколько лет.

А сегодня мы публикуем наше интервью с директором МБУ «СМЭУ» Михаилом ВАСИЛЬЕВЫМ. Эта организация в числе прочего занимается в Калуге ямочным ремонтом.

Как в Калуге ямы заделывают

- Михаил Викторович, как составляется список улиц для ямочного ремонта? Исходя из каких принципов?

- Список улиц и очередность выполнения работ устанавливает комитет дорожного хозяйства управления городского хозяйства исходя из совокупности факторов: результатов комплексного обследования улично-дорожной сети в весенний период, наличия предписаний контролирующих органов, обращений граждан.

Мы проводим ямочный ремонт круглогодично. В холодное время года осуществляется аварийный ремонт литым асфальтом, а в теплое - горячим асфальтом и струйно-инъекционным методом (метод заделывания швов и трещин).

- Что надо сделать простому калужанину, если он увидел яму и хочет, чтобы ее включили в план ямочного ремонта? Куда писать, звонить, бежать?

- Любой гражданин может обратиться в адрес Управления городского хозяйства города Калуги по телефону 70-11-16 или написать письмо по адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская д.3 в УГХ г. Калуги.

Также свои сообщения о ямах можно прислать по электронной почте kommunal@kaluga-gov.ru. Так же сообщить о проблеме можно на официальный сайт Городской Управы.

Ямочный ремонт – это не капитальный! И да, его можно делать в дождь и снег

- А если у горожан возникнут претензии к ремонту, и они окажутся обоснованными, что тогда? Что ждет виновных? Кто-то отвечает за качество работ на конкретном участке и какую ответственность несет? В некоторых городах, к примеру, в Туле, публикуют фото и должность чиновника, который отвечает за тот или иной участок, где обнаружены ямы. Как говорят наши соседи, у каждой ямы есть свое лицо. А в Калуге как обстоит дело с ответственностью конкретных сотрудников за свой участок?

Необходимо разделять понятия капитального ремонта дорог и ямочного ремонта. МБУ «СМЭУ» занимается лишь ямочным ремонтом. Гарантии на ямочный ремонт не предусмотрена нормативными документами.

Но, хочу отметить, что высококвалифицированные сотрудники нашего учреждения производят ремонт из качественных материалов и соблюдая все технологии. Поэтому за ремонт, производимый силами МБУ «СМЭУ» лично готов нести ответственность.

Претензии по ямочному ремонту можно направить по электронной почте smeukaluga@yandex.ru и по адресу: г. Калуга, ул. Московская 248а.

- В Калуге пару лет назад открылся асфальтовый завод. Что за продукцию он выпускает? Какого качества? Оправдал ли завод себя и почему?

- Асфальтобетонный завод МБУ «СМЭУ» приобрело для нужд города. Там выпускается горячая асфальтобетонная смесь марки В2. Говоря о качестве, надо отметить, что в том же году была приобретена дорожная лаборатория. Завод и лаборатория находятся в оперативном управлении МБУ «СМЭУ».

Лаборатория осуществляет входной контроль материалов, - битум, песок, щебень, отсев, минеральный порошок - используемых для производства асфальта. Лабораторные исследования, испытания материалов проводятся с ведением журнала учета в следующем порядке:

испытание каждой партии асфальтобетонной смеси;

испытание материалов проводится каждые 10 дней и по факту их поступления на завод.

Таким образом, качество выпускаемой продукции регулярно контролируется.

С уверенностью можно сказать, что завод себя оправдал на 100%. До приобретения завода для выполнения ямочного ремонта асфальт приобретался у поставщиков по результатам торгов.

Зачастую поставщики нарушали сроки отгрузки продукции, она не всегда соответствовала нормам действующего законодательства. Приходилось неделями ждать асфальт, писать претензии. Совокупность вышеперечисленных факторов приводила к срывам сроков, отфрезированные ямы зачастую не заделывались длительное время. Естественно, это доставляло неудобства жителям города.

А теперь, имея в оперативном управлении завод и лабораторию, МБУ «СМЭУ» удалось до минимума сократить сроки между фрезированием и укладкой асфальта.

- Пожалуй, самая частая претензия горожан в период ямочного ремонта, что асфальт кладут прямо в лужи\снег. Что можете ответить на это?

- Сегодня такого вы не увидите в принципе. В период снегопадов и дождей специалисты перед началом производства работ в обязательном порядке высушивают ямы с применением воздуходувок.

В зимнее время аварийный ремонт дорог производится литым асфальтобетоном. По ГОСТ Р 54401-2020 допускается применение литых смесей при температуре до минус 10. Литой асфальт имеет высокую температуру (+ 190-230 градусов), он доставляется из Тулы специальными термосами-миксерами, в которых температура поддерживается на протяжении транспортировки и производства работ.

В МБУ «СМЭУ» имеется 3 термоса для литого асфальта Hydrog на шасси Камаз.

Уборка улиц – это СМЭУ; скверов, парков и кладбищ – Калугаблагоустройство, дворы – «управляшки»

- В ведении вашего ведомства находится и понтонный мост. Этим летом он несколько раз закрывался ввиду того, что уровень в Оке менялся и приходилось то добавлять, то убирать секции. Старожилы говорят, что раньше такого не было и вне зависимости от уровня воды, мост трогали только два раза в год – весной, когда наводили, и осенью, когда снимали. А почему сейчас не так?

- Понтонный мост через Оку был передан в оперативное управление МБУ «СМЭУ» в 2020 году. В связи с тем, что в зимний период выпало большое количество снега, уровень воды был выше средних значений. Но для удобства жителей мост был установлен заранее, до момента стабилизации уровня. Поэтому для комфортного перемещения по мосту устанавливались дополнительные секции.

Весной приходилось проводить дополнительные работы по демонтажу секций понтонного моста, после того как уровень воды в реке начал снижаться.

А вот предыдущий мост не имел дополнительных секций, поэтому он устанавливался только после стабилизации уровня воды. Заметно позднее, чем мы установили его в этом году.

- Ваша организация отвечает за уборку городских территорий. В прошлом мы помним, как в город закупали технику для мойки плитки, влажной уборки, даже пылесосы. Что с ними сейчас стало?

- Спецтехника приобреталась в лизинг. И в ее числе, действительно, есть пять вакуумных пылесосов Bucher, семь подметально-уборочных машин «Бродвей», которые в летнее время ежедневно убирают прилотковую часть дорог, а также минитракторы МКК-10, с помощью которых производится уборка и мойка тротуаров.

Так что с техникой все в порядке, она вся в работе.

- К уборке города, парков и скверов у горожан регулярно возникают претензии, и, зачастую, не все понимают кому их адресовать. Можете пояснить как разграничивается ответственность между муниципальными службами в вопросах уборки города? За что отвечает ваша организация, а за что другие? И какие именно?

- В зону ответственности МБУ «СМЭУ» входит содержание дорог в черте города, протяженностью 452 километра, уборка газонов вдоль них, а также тротуаров.

А вот содержание парков и скверов относится к ведению МБУ «Калугаблагоустройство». Уборку дворовых и придомовых территорий осуществляют управляющие компании.

- Осень пришла, скоро зима. Калужане всегда ждут ее с опаской, памятуя снежные коллапсы прошлых лет из-за того, что город не убирался. Что скажете на этот счет? К чему готовиться Калуге?

- Последняя зима выдалась непростой. Обильные снегопады и резкие перепады температур с плюсовой на отрицательную негативно сказались на состоянии улично-дорожной сети, вводился режим повышенной готовности. Все сотрудники МБУ «СМЭУ» работали в усиленном режиме.

В этом году уже с первого октября начнется переоборудование техники – замена летнего оборудования на зимнее. На комбинированных дорожных машинах и тракторах уже производится замена поливомоечного оборудования (бочек) на пескоразбрасывающее (бункер), замена поливомоечных реек на снегоуборочные отвалы.

К 1 ноября будет подготовлено 140 единиц уборочной техники (комбинированные дорожные машины, тракторная техника, грейдеры, погрузчики, самосвалы).

Для противогололедной обработки дорог на площадке МБУ «СМЭУ» начали замешивать пескосоляную смесь. Из планируемых 32 000 тонн уже заготовлено 16 000 тонн. К концу ноября начнутся поставки двухкомпонентного противогололедного реагента марки Бионорд в количестве 2500 тонн.

Какой будет эта зима неизвестно, но заверяю калужан, что работники МБУ «СМЭУ» приложат все усилия для того, чтобы жителям и гостям Калуги было безопасно и комфортно передвигаться по улицам и тротуарам любимого города.

Кстати, следить за работу техники каждый калужанин может онлайн.

Где конкретно делался ямочный ремонт в Калуге в 2021 году горячим асфальтом?

Апрель 2021 кв.м тонн 1 Ул. Привокзальная, Калуга2 114.76 18.01 2 Ул. Малоярославец-кая д.1, 3, 5 246.81 39.81 3 Ул. Терепецкая от д.3 до д.11к2 133.81 33.3 4 Ул. Белинского д.32 9.22 1.47 5 Переулок Богородицкий д.3 18.7 2.77 6 Перекрёсток ул. Ромодановские дворики и Одоевское шоссе 3.4 0.56 7 Ул. Набережная д.21-26 47.3 7.2 8 Проезд к д.9-11 ул.Кубяка 104.62 15.5 9 Ул. Московская д. 267-277а 63.94 10.47 10 Ул. Пролетарская д.51 и 3 по ул. Герцена 11.22 1.86 11 Ул. Королева д.1б 62.18 10.06 12 Перекресток ул. Телевизионной и пер. Казанкова 21.42 3.56 13 Проезд от ул. Гурьянова к шк.№30 между д.29 и ДК «Силикатный» 109.87 17.04 14 Ул. Кутузова д.30 31.2 3.71 15 Ул. Переходная 63.45 8.65 16 Съезд с ул. Билибина на ул. Поле Свободы 24.27 4.03 17 3й Академический проезд 107.34 15.8 19 Ул. Небесная д.3 (тротуар) 89.7 12.1 19 Ул. Амелина д.7 (тротуар) 22.5 3.74 20 Ул. Дорожная--Майская 200.03 32.00 21 Ул. Огарева (от Московской до Воронина) 57.86 7.89 22 Проезд от Ул. Тарутинской вдоль д. 184б и 184 273.65 42.91 23 Ул. Луначарского д. 50-52 23.67 3.46 24 УЛ. Тарутинская д.32(ливневка) 15.1 2.1 Май 2021 1 Ул. 65 лет Победы д.9 по ул Фомушина 29.25 4.86 2 Ул. Карачевская 131.98 15.88 3 Проезд от д.192к1 ул. Тарутинской к домам 14,16,13, 15,9 ул. Ольговская и д.11 ул. Дружбы 132.45 20.02 4 Ул. Байконурская 9 65.37 10.53 5 Ул. Хрустальная и проезд от ул.Хрустальной вдоль д.50,60,62 405.19 57.02 6 Ул. Дзержинского 67,69(проезды к домам) 36.02 5.0 7 Перекрёсток ул. Клюквина и ул. Молодёжная 17.19 2.62 8 Ул. Степной проезд (вдоль д.1 ул. Тарутинской) 11.38 1.68 9 Ул. Терепецкая 301.24 36.39 Июнь 2021 1 Ул. Огарева 147.94 17.6 2 Ул. Николо Козинская 90.61 11.41 3 Поворот на Починки 33.25 5.28 4 Ул.Баррикад 123 и 127 5.56 0.66 5 Бульвар Моторостроителей Лицей 48 6.0 0.71 6 Пер. Тульский д.32 3.35 0.56 7 Ул. Красная Гора 78.0 10.3 8 Проезд от ул. Ленина между д. 72 96.13 11.44 9 Ромодановские дворикид.72 4.0 0.48 10 Степной проезд 100.45 12.79 11 Ул. Московская д. 273 и 292 29.75 3.54 12 Проезд от ул. Прончищева до Грабцевского шоссе 6.15 0.73 13 Ул.Карпова от Воскресенской до переулка Гостинорядский 35.67 4.24 14 Ул.Пролетарская от ул. М.Горького до ул. Московская 85.55 10.18 15 Ул. Хрустальная д.54 131.57 15.66 16 Ул. Первомайская д. 30 131.84 15.69 17 Пер. Стекольный д.50 6.51 0.77 18 Ул. Энергетиков 840.44 111.83 19 Ул. Учхоз д.32(валик) 42.89 7.12 20 Ул. Ленина д.81 14.61 1.74 21 Ул. Ленина проезд м/д 22 и 24 84.55 10.06 22 Ул. Комсомольская роща д.39 4.1 0.49 23 Калуга 1 (посадочная площадка ост. общ.тр-та) 9.8 1.17 24 Ул. Подвойского 29.95 4.44 25 Ул. Труда от ул.Плеханова до Семеново Городище 34.24 5.6 26 Терепецкая 337.99 41.34 27 Пер. Михайлевский 61.67 8.96 28 Ул. Окружная, огородная, пер. Окружной,пер. Поле Свободы 212.81 25.32 29 Ул. Генерала Попова д.18к.1-д.28 164.83 19.61 30 Ул. Карпова от Воскресенской до пер. Гостиннорядский 35.67 4.24 31 Ул. Комсомольская роща д.6 58.5 6.96 32 Перекресток ул. Плеханова и Комарова 55.24 7.76 33 Ул. Берендяковская 31.15 3.71 34 Ул. Богородицкая 30.09 4.29 Июль 2021 1 Ул. Карпова(от пер. Гостиннорядский до ул.Театральной) 30.34 4.5 2 Проезд м/д 12 и 14 ул. Чичерина 16.29 2.3 3 Перекрёсток ул. Кооперативной и Чичерина 11.02 1.6 4 Ул. С-Щедрина д.28 (устройство лестничного схода) 10.5 1.25 5 Проезд к дому 128к.1 Граб-цевского шоссе 65.18 10.25 6 Проезд к д. 114 Грабцевского шоссе 3.9 0.46 7 Ул. Дзержинского д. 89,проезд 5.0 0.6 8 Проезд м/д 37 и 39 ул. Телевизион-ной 22.8 3.78 9 Ул. Жукова д.3(двор) 26.86 3.2 10 Ул. Никитина д 53 (двор) 60.19 7.16 11 Пер. Чичерина д.12 ул. Телевизионной 4.93 0.59 12 Проезд вдоль д/с №84 от ул.Тульской до Стеклян. Сад 17.28 2.06 13 Ул. Чижевского 194.3 29.4 14 Ул. Суворова д.160 , двор(двор) 162.76 21.89 15 Пл. Победы д.13,14, 15(двор) 95.39 13.78 16 Пл. Победы д.2,3,4 (двор) 81.57 11.92 17 Переулок Чичерина 259.15 38.3 18 Проезд м/д 11 ул Чичерина и 10 ул. Телевизионной 131.25 15.86 19 Бул. Моторострои-телей д.15 4.16 0.69 20 Ул Билибина (от ул. Московской до ул. Ленина) 9.74 1.16 21 Ул. Складская(от Либкнехта до ж/д арки) 68.76 11.09 22 Ул. Огарева (от Воронина до Плеханова) 176.2 27.67 23 Ромодановские Дворики д.51 26.89 4.46 24 Ул. Генерала Попова проезд к д.10к2 202.39 24.44 25 Ул. Постовалова д.1-10 и Никитина д.72 356.44 53.31 26 Ул.Хрустальная д.50 23.92 3.79 27 Ул. Заводская 77.11 12.13 28 Ул. Глаголева проезд м/д 7 и 9 142.73 17.24 29 Ул. С-Щедрина проезд к д.72 375.41 53.84 30 Ул. Ленина д.3(устройство водоотводных валиков) 7.64 1.95 31 Ул. Билибина д.13 38.13 6.33 Август 2021 1 Ул. Московская, ливнеотводный валик м/д 121 и 123 4.5 1.07 2 Ул. Ленина д.62(двор, ) 153.23 18.51 3 Ул. Московская д.184(карта перед д/с, ) 15.8 1.97 4 Ул. Московкая д.71(проезд к дому, ) 51.43 6.12 5 Ул. Энгельса д.68 и 66(проезды к домам и дворы, ) 187.83 23.18 6 Ул. Ленина д.51(проезды к дому) 60.49 7.2 7 Ул. Волковская 13.86 1.65 8 Ул. Тарутинская,ост. общ. транспорта «Ольговка» 129.25 16.39 9 Ул. Московская проезды вдоль путепровода от Степн. проезда до ул. Азаровская 142.73 17.86 10 Ул. Маяковского д.37-41 (дворы) 95.58 12.17 11 Ул.Гурьянова д.8 и 8к.1(дворы) 214.71 25.55 12 Ул. Платова д.35б 6.46 0.77 13 Грабцевское шоссе, сужение дороги между г-т «Леруа Мерлен» и ост.«Дубрава» 53.94 6.42 14 Ул.Тульская д.141 (проезд во двор, ) 70.24 8.36 15 Ул. Комсомоль-ская,д.345 ул.Московской и д.6 40.67 4.84 16 Перекресток С.Разина и ул. Тульской(примыкание к бордюрам) 59.37 7.07 17 Ул. Кирова 67.94 8.08 18 Дамба ЯВ спуски с моста на тротуар 13.55 1.61 19 Пер. Маяковского д.16(ливнеотводный валик) 4.5 2.15 20 Ул. Автомобильная 637.75 75.89 21 Ул. Билибина д.50 и 52 (дворы) 136.51 16.24 22 Ул. Дзержинского д.89 (двор) 65.26 8.41 23 Ул. К. Либкнехта д.11,13,15(дворы и проезды к ним, ) 256.17 32.72 24 Пер. Литейный д.3(проезд вдоль дома, ) 72.75 8.66 25 Пер. Литейный 148.48 17.67 26 Ул. Садовая д.75, 98, 126 18.84 2.24 27 Ул. С-Щедрина д.55 подход к лестнице 20.51 2.44 28 Пер. Малинники 68.58 8.16 29 Ул. Никитина д.133(д/с №29) 12.61 1.5 30 Ул. Никитина проезд м/д 129 и 131 19.31 2.3 31 Ул. С. Разина д.6 5.5 0.65 32 Пер. Чичерина проезд к д.11 ул. Чичерина 96.0 11.6 33 Пер. Чичерина проезд к д.13 ул. Чичерина 144.0 17.4 34 Ул. Заречная (обочина от д.17 до Тульского шоссе ) 75.96 9.04 35 Ул. Карачевская д.7 (двор) 213.13 26.63 36 Ул. Дзержинского д.71 6.0 0.71 37 Пер. Гостиннорядский д.13стр.2 6.5 0.77